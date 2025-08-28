Bolojan spune că Nicușor Dan va avea "cu siguranță" un dialog cu liderii de partide, înainte să numească șefii serviciilor secrete

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 27 August 2025, ora 23:54
121 citiri
Bolojan spune că Nicușor Dan va avea "cu siguranță" un dialog cu liderii de partide, înainte să numească șefii serviciilor secrete
Nicușor Dan - FOTO Facebook/ Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că pentru desemnarea șefilor SRI și SIE președintele Nicușor Dan va avea un dialog cu partidele din Parlament, exprimându-și convingerea că se va găsi o "soluție înțeleaptă".

"Nu fac comentarii legate de știri care apar pe surse și nici nu am transmis niciodată astfel de știri. Ceea ce vă pot spune este că pentru conducerea serviciilor de informații există o procedură stabilită prin legislație: președintele României face aceste propuneri, iar Parlamentul le aprobă. Prin urmare, în momentul în care se va considera de către domnul președinte că e un moment potrivit, cu siguranță va avea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament, în așa fel încât să se creeze o majoritate pentru ca, odată o propunere făcută, ea să aibă într-adevăr șansa să fie validată", a afirmat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat cum comentează propunerile vehiculate pentru conducerea acestor servicii: Marius Lazurca, Mircea Abrudean, Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Valentin Naumescu.

El a spus că este convins că, în perioada următoare, "mai devreme sau mai târziu", vor avea loc aceste discuții și se va găsi o formulă pentru ca și serviciile de informații să aibă "conduceri stabile, care să gestioneze această activitate în anii următori".

"Să mă apuc să fac acum comentarii legate de simpatii, de antipatii, cred că nu este cazul. Cei care ocupă poziții foarte importante în statul român trebuie să fie niște oameni loiali acestei țări și să se gândească sigur la interesele strategice ale României și să fie în serviciul țării noastre", a mai spus premierul.

Întrebat de faptul că cei numiți ar trebui să fie persoane cu certă orientare euroatlantică, Bolojan a răspuns: "Sunt convins că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru aceste propuneri, dar acum, mai mult de atât, nu pot să fac alte comentarii".

