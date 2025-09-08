Serviciile secrete ale Kievului dezvăluie cum s-ar putea încheia războiul până în 2026. Cei doi factori care pot schimba situația de pe front. „Ucraina face chiar și imposibilul”

Operatori ucrainei de drone pe frontul din Ucraina/FOTO:X/@ThurmWarUpdates

Informațiile din serviciile de informații ucrainene spun că războiul s-ar putea încheia până în 2026.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia până la sfârșitul anului 2026 dacă vor fi îndeplinite condițiile potrivite, a declarat reprezentantul serviciilor de informații militare ucrainene, Andrii Iusov, într-un interviu acordat publicației Novyny.Live.

„Există factori externi și interni — situația economică din Rusia, pierderile sale — dar câmpul de luptă este cel care definește cu adevărat realitatea”, a spus Iusov.

El a subliniat că războiul s-ar putea încheia în doi ani dacă sancțiunile și presiunea economică asupra Rusiei se intensifică, sprijinul militar și financiar occidental pentru Ucraina se extinde, iar partenerii Kievului adoptă o poziție mai fermă.

„Analizând toți acești factori, se pot trage anumite concluzii. Dar rămâne un fapt: Ucraina face tot posibilul, și chiar imposibilul, pentru a aduce acest conflict la un sfârșit just cât mai curând posibil”, a subliniat el.

Iusov a mai spus că Rusia produce acum aproximativ 2.700 de drone Shahed și UAV-uri momeală în fiecare lună. Deși momelile provoacă puține pagube, a remarcat el, acestea complică eforturile Ucrainei de interceptare.

Dezbaterea privind negocierile de pace

Pe 22 august, The Wall Street Journal a relatat că eforturile fostului președinte american Donald Trump de a intermedia pacea în Ucraina au eșuat în decurs de patru zile.

Politico a scris că Trump consideră că, în cele din urmă, Ucraina va fi nevoită să accepte un acord în mare parte în termenii Rusiei pentru a încheia războiul.

În aceeași zi, Trump a spus că va decide „în două săptămâni” care vor fi următorii pași în eforturile de pace. „Va fi o decizie foarte importantă — sancțiuni masive, sau tarife masive, sau ambele, sau nimic, și spunem: acesta este războiul vostru”, le-a declarat el jurnaliștilor.

Trump a mai remarcat că ar fi „interesant de văzut” dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin vor purta vreodată discuții directe.

Pe 20 august, Trump a afirmat că Zelenski și Putin lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a răspuns că Moscova este „pregătită pentru orice format”, dar a insistat că „sunt necesare pregătiri”.

Ulterior, Zelenski a spus că Rusia nu este interesată de încheierea războiului, evită negocierile la nivel de lideri și continuă să transmită semnale menite să tergiverseze.

Lavrov a reiterat într-un interviu acordat pe 22 august postului NBC News că Putin s-ar întâlni cu Zelenski doar dacă un plan concret al summitului ar fi deja convenit.

