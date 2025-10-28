Mai multe țări europene au revenit la serviciul militar obligatoriu. Perioada diferă de la un stat la altul

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 08:03
200 citiri
Mai multe țări europene au revenit la serviciul militar obligatoriu. Perioada diferă de la un stat la altul
România a optat pentru un serviciu militar voluntar - Foto Ionuț Moșteanu, Facebook

Pe fondul tensiunilor de la granița NATO, mai multe state europene reintroduc serviciul militar obligatoriu sau voluntar, Croația fiind prima țară aliată care impune un stagiu de pregătire de două luni pentru toți bărbații sub 30 de ani. În România se discută, deocamdată, proiectul privind serviciul militar voluntar, cu un stagiu de patru luni.

Croația a decis stagiul obligatoriu pentru toți bărbații motivată de faptul că a crescut nivelul amenințărilor. Din ianuarie 2026, toți croații care au sub 30 de ani vor trebui să treacă printr-un stagiu militar de două luni, arată Digi 24.ro.

Croațiilor care nu doresc să urmeze stagiul militar li se oferă posibilitatea să opteze pentru un serviciu civil, care însă va dura patru luni. În această perioadă, recruții vor ocupa funcții administrative din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În fiecare lună, aceștia vor primi un salariu de 1.100 euro.

Serviciu militar obligatoriu în țările nordice

Danemarca, Suedia, Finlanda, Letonia, Lituania - sunt doar câteva dintre statele care au în momentul de față serviciul militar obligatoriu cu o perioadă cuprinsă între 6 și 11 luni.

Planuri pentru un stagiu obligatoriu se fac și în Germania și Polonia, de exemplu, unde se pregătește o lege introducerea unui serviciu militar voluntar.

România, la rândul ei, a făcut foarte mulți pași în această direcție în ultimele luni. Ministerul Apărării Naționale așteaptă aprobarea parlamentului pentru introducerea serviciului militar voluntar pe o perioadă de patru luni. Asta înseamnă că recruții cu vârste sub 35 de ani vor merge la antrenamente pentru patru luni, iar la final vor primi un bonus în valoare de trei salarii medii brute.

#serviciu militar obligatoriu, #croatia, #tarile nordice, #Romania, #NATO , #armata
