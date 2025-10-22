Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:33
Proiectul privind serviciul militar voluntar, adoptat de Camera Deputaților

Deputaţii au votat miercuri, 22 octombrie, cu 263 de voturi ”pentru”, 11 ”contra” şi 13 abţineri introducerea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, pentru cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară. Proiectul merge la Senat, for decizional în acest caz.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naţionale”.

Noul concept este o formă de îndeplinire pe bază de voluntariat a serviciului militar activ pe timp de pace, se adresează tuturor cetăţenilor români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul stabil în România, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu au îndeplinit alte forme ale serviciului militar, constă în participarea la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la 4 luni.

Pe timpul participării la programul de pregătire militară de bază, participanţii beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de o soldă lunară aferentă funcţiei de soldat.

După finalizarea programului de pregătire militară de bază, participanţii primesc o indemnizaţie de 3 câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata, sunt luaţi în evidenţă de către centrele militare şi se introduc în rezerva operaţională.

