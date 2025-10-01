Guvernul României aprobă, mâine, legea serviciului militar voluntar. Cine poate fi luat în armată

Guvernul Bolojan are înscrise pe ordinea de zi a ședinței din ziua de 2 octombrie 2025 și două proiecte de lege care sunt foarte importante pentru apărarea națională.

Cele două proiecte se referă la Legea apărării naționale și la Legea privind pregătirea populației pentru apărare - care introduce serviciul militar voluntar pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, a precizat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o emisiune la postul Antena 3, în seara de 1 octombrie 2025.

Conform Legii privind pregătirea populației pentru apărare, "tinerii între 18 și 35 de ani vor putea veni să facă armata voluntar patru luni de zile, vor primi și o remunerare pentru asta și, astfel, ne asigurăm că întinerim rezerva operațională a Armatei Române, pentru că armata obligatorie s-a suspendat la începutul lui 2007. Rezerva este destul de îmbătrânită. E nevoie să întinerim această rezervă", a subliniat ministrul Apărării.

Despre tinerii care vor veni la serviciul militar voluntar, "cei mai buni dintre ei mi-aș dori să rămână după ce văd despre ce este vorba, să rămână, să devină militari", a explicat ministrul Moșteanu.

După ce ambele proiecte de lege vor fi aprobate în guvern, ele vor fi trimise la Parlament, unde, în urma dezbaterilor, ar putea suferi modificări, a explicat Moșteanu.

"Eu mi-aș dori să iasă într-o formă cât mai apropiată de forma în care intră în Parlament, dar, bineînțeles, pot veni idei foarte bune din orice parte și de aici încolo vom începe să introducem acest nou program de armată voluntară, de militari voluntari în termen, prin care tinerii să vină să aibă această experiență civică și profesională și apoi cei mai buni dintre ei să rămână să devină militari profesioniști”, a încheiat ministrul Apărării.

