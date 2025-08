Nu știm exact ce s-a întâmplat între CEO-ul companiei Astronomer și directoarea de resurse umane, surprinși aparent pe „kiss-cam”-ul de la concertul Coldplay. Totuși, incidentul a reaprins dezbaterea despre relațiile romantice la locul de muncă. Sunt ele acceptabile? Cum ar trebui gestionate?

Îndrăgostirea de un coleg e destul de comună. Barack și Michelle Obama s-au cunoscut ca colegi la o firmă de avocatură din Chicago. Prezentatorii de la Good Morning America, T.J. Holmes și Amy Robach, și-au părăsit soții pentru a fi împreună. Și, desigur, există cuplul iubit Jim și Pam din serialul The Office.

Un studiu realizat de Stanford în 2017 a arătat că 1 din 10 cupluri din SUA s-au cunoscut la serviciu, iar un sondaj Forbes recent, realizat pe 2.000 de americani activi profesional, a dezvăluit că 60% au avut o relație romantică la locul de muncă.

Jurnaliștii de la Business Insider au întrebat-o pe Annie Wright, psihoterapeut autorizat în terapie de cuplu și familie, dacă vreunul dintre clienții ei a avut o relație emoțională sau fizică cu un coleg – inclusiv aventuri extraconjugale.

„Mi-ar fi mai ușor să menționez cazurile în care nu s-a întâmplat,” a declarat Wright.

„Îndrăgostirea sau aventura cu un coleg sunt mult mai comune decât recunosc oamenii în public. Și am privilegiul să cunosc ceea ce se întâmplă în inimile și mințile a mii de persoane.”

Wright spune că relațiile de la birou încep de obicei ”cu emoții, nu cu acțiuni” – fantezii, dorințe ascunse și „un amestec de confuzie și rușine”. Dacă cineva are o aventură la muncă, de multe ori e mai puțin despre noua relație și mai mult despre reaprinderea a ceva pierdut în sine.

Chiar dacă relația nu este o aventură în sensul clasic, poveștile de dragoste între colegi pot fi o bătălie nu doar pentru HR, ci și pentru ceilalți colegi, care trebuie să lucreze cu persoane îndrăgostite sau, mai rău, proaspăt despărțite.

Locul de muncă e teren fertil pentru intimitate

Relațiile romantice la birou există de sute de ani. Există relatări încă din 1870 despre flirturi – pe atunci numite „comportamente fără nume” – între bărbați și femei care lucrau în același loc, documentate de istoricul Julie Berebitsky, autoarea cărții ”Sex & The Office: A History of Gender, Power, and Desire”.

”Petrecem mult timp cu colegii noștri.” Datele Bureau of Labor Statistics arată că angajații full-time lucrează în medie 7,6 ore pe zi. Dacă ești treaz 16 ore pe zi, înseamnă că o treime din viața ta conștientă se petrece la muncă – fie fizic, fie pe Slack.

Vanessa Bohns, profesor de comportament organizațional la Universitatea Cornell, spune că simplul fapt de a vedea frecvent o persoană ne face să ne simțim mai confortabil cu ea și să simțim o apropiere. Se numește efectul „expunerii repetate”** – cu cât vezi mai des o persoană, cu atât mai mult începi să o placi sau să te simți atras de ea.

La asta se adaugă efectul de „proximitate”, tendința umană de a forma relații cu cei din apropiere.

„Un studiu faimos a arătat că oamenii erau mai predispuși să dezvolte relații apropiate cu vecinii de ușă decât cu cei aflați la patru apartamente distanță,” a adăugat Bohns.

Are sens: cu cât ești mai mult în preajma cuiva, cu atât îl cunoști mai bine – îi descoperi particularitățile și vezi laturi noi.

În plus, colegii împărtășesc obiective, stres, rutină și același mediu. Se sprijină reciproc și își oferă validare în fața problemelor zilnice. Astfel, devin o sursă de siguranță, încredere și stabilitate.

Acestea sunt „materia primă pentru intimitatea emoțională,” spune Wright. De aceea, chiar dacă pare nepotrivit, biroul este, în multe privințe, un mediu natural pentru astfel de conexiuni.

„Suntem îmbrăcați frumos, rezolvăm probleme împreună, ne simțim văzuți și apreciați – lucruri care, poate, nu se mai întâmplă acasă când ești certat că n-ai spălat vasele sau că ai uitat să șamponezi copiii,” a explicat ea.

„E aproape amețitor să fii remarcat la locul de muncă, mai ales dacă te simți invizibil sau neapreciat în altă parte.”

Dorința de a te simți viu în mijlocul vieții

Wright observă în practica sa un ”vârf al relațiilor de birou între 30 și 50 de ani”, mai ales în rândul persoanelor aflate deja într-o relație.

„Este o etapă în care oamenii încep să-și reevalueze totul: căsnicia, scopul, sentimentul de vitalitate,” spune ea. ”Nu e vorba neapărat despre infidelitate, ci despre identitate.”

Dacă ești căsătorit și cu copii, probabil ai trecut prin cele mai grele și mai puțin palpitante părți ale vieții – grija pentru grădiniță, făcutul pachețelului, impozitele și cine spală vasele în seara asta. Wright numește asta „etapa de uzură” a unei relații.

O conexiune intensă cu un coleg ”poate sparge pilotul automat” al rutinei domestice și poate trezi părți adormite din tine, spune ea. Iar dacă relația de acasă e deja șubredă, un chip cunoscut poate aduce alinare și susținere.

„De cele mai multe ori, întrebarea nu este: ”Ar trebui să continui asta?”, ci ”Ce anume s-a trezit în mine?” spune Wright.

Este în regulă să ai o relație la serviciu?

Există un motiv pentru care clipul cu „kiss-cam” a devenit viral. Același motiv pentru care relațiile de birou sunt atât de populare în cultura pop – vezi ”Scandal”, ”Grey's Anatomy” sau ”The X-Files”.

„Tulbură fantezia că munca este separată de viață,” explică Wright. Ca spectatori, „simțim nevoia să ne uităm, fie ca să judecăm, fie ca să empatizăm – sau sincer, pentru că exprimă o parte din noi care și-ar dori să facă la fel. Și ne întrebăm: Ce-ar fi dacă aș face și eu asta? Este un subiect fierbinte în cultura noastră.”

Să cunoști pe cineva la muncă este greșit? Nu neapărat, dar e complicat.

Cercetările Society for Human Resource Management arată că astfel de relații pot duce la medii de lucru tensionate sau inconfortabile (să îți vezi fostul în fiecare zi nu e ideal). Mai mult, pot apărea acuzații de conflict de interese – mai ales dacă cineva pare favorizat.

Întrebarea esențială este: care este dinamica de putere? Are unul dintre cei implicați control asupra carierei celuilalt?

De aceea, Bohns spune că organizațiile ar trebui să fie proactive și să creeze politici clare care să protejeze atât persoanele implicate, cât și colegii lor.

„Regulile care interzic complet relațiile la locul de muncă sunt sortite eșecului,” avertizează ea.

Cum să te raportezi la o relație de birou

Dacă te trezești într-o relație cu un coleg, Wright recomandă să îți pui o întrebare simplă: „Ce nevoie emoțională îmi împlinește această legătură?” Mai ales dacă ești deja implicat într-o relație.

Scopul ei, ca terapeut, este să elimine rușinea și teama, astfel încât clientul să înțeleagă ce anume s-a aprins în el.

”Uneori, printre fișiere Excel și mesaje pe Slack, nu doar că găsim o conexiune – ne redescoperim pe noi înșine.”

