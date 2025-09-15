Să fii popular la serviciu nu te va ajuta să reușești. Iată cum să câștigi influență, potrivit unui expert de la Stanford

Dacă vrei să avansezi și să câștigi respect la locul de muncă, nu face din „a fi drăguț” prioritatea ta, spune profesorul de comportament organizațional de la Universitatea Stanford, Jeffrey Pfeffer.

Ai putea crede că a fi drăguț te va ajuta să te remarci față de colegi, dar nu ai fost angajat „să câștigi un concurs de popularitate”, spune Pfeffer „Ai fost angajat să rezolvi lucruri.” Concentrarea pe rezultate nu înseamnă că trebuie să fii răutăcios sau nepoliticos, dar „nu ar trebui să optimizezi pentru a fi popular și drăguț. Ar trebui să optimizezi pentru a-ți face treaba,” spune el.

Mulți tineri profesioniști, în special femeile, simt presiunea de a fi plăcuți la locul de muncă, notează Pfeffer, care predă la Stanford de aproape cinci decenii și a scris sau co-scris 16 cărți pe teme precum leadership și dezvoltare în carieră.

Dar, de fapt, nu ai nevoie ca nimeni altcineva să te placă în afară de șeful tău — și, eventual, de șeful șefului tău, spune el. Începe să construiești aceste relații cu puțin lingușit clasic, recomandă el: de exemplu, complimentează-i pentru o inițiativă nouă pe care o conduc sau arată-le că le prețuiești perspectiva cerându-le sfaturi de carieră.

„Oamenii din ierarhie sunt cei responsabili pentru cariera ta,” spune Pfeffer, adăugând: „Trebuie să îți pese foarte mult de ce crede șeful tău despre tine. Nu trebuie să îți pese atât de mult de ce cred toți ceilalți.”

Cât despre modul în care îți arăți șefului că ești un angajat capabil — și te remarci față de colegi — îți vei construi o reputație pozitivă pur și simplu respectându-ți cuvântul, a declarat Donna Morris, chief people officer la Walmart, pentru CNBC.

Angajații buni „livrează ceea ce se așteaptă de la ei, la momentul la care se așteaptă,” iar cei mai buni livrează înainte de termen, a spus Morris. „Deci aș spune că e mai bine să livrezi mai devreme decât să întârzii și e mai bine să livrezi mai mult decât mai puțin, dacă are sens.”

Angajații de performanță ridicată găsesc, de asemenea, modalități de a „reduce stresul, în loc să-l creeze,” a spus antreprenorul miliardar Mark Cuban. În special, ei știu cum să „analizeze o situație, să găsească o soluție și să nu facă un caz mare din asta,” a spus el.

„Sunt mulți oameni care sunt doar un vârtej și totul pare dificil, cauzând mult stres inutil,” a spus Cuban, adăugând: „Cea mai mare valoare pe care o poți oferi unui șef este să-i reduci stresul.”

