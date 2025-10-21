Să spui nu unui șef poate părea imposibil. Cele două cuvinte care te ajută să pui limite la muncă

Indiferent de meserie, toți vrem să impresionăm, nu să dezamăgim. Dar ambiția poate fi o pantă alunecoasă. Înainte să-ți dai seama, munca ajunge acasă cu tine, se strecoară în weekenduri și perturbă timpul petrecut cu familia și prietenii.

Experții sunt de acord că învățarea modului de a stabili limite este cheia pentru a controla acest flux.

Helen Tupper, specialistă în carieră și cofondatoare a Squiggly Careers, sugerează că o simplă schimbare de formulare poate ajuta la consolidarea limitelor.

Ea recomandă înlocuirea expresiei „Nu pot” cu „Nu fac”.

„«Nu pot» invită la negociere — oamenii pot încerca să te convingă că, de fapt, poți,” spune ea.

Dar „Nu fac” este mai definitiv și mai greu de contestat.

De exemplu, poți spune:

„Nu merg la ședințe după ora 17:00 miercurea, pentru că îmi iau copiii de la școală atunci,” sugerează Tupper.

Lorraine Pascale, model și chef TV, spune că lipsa aplicării acestei practici a dus, în cele din urmă, la epuizare profesională (burnout).

Pe lângă cariera sa televizată, ea a deschis o patiserie în Covent Garden și a publicat mai multe cărți de bucate, toate în timp ce își creștea fiica.

„Pur și simplu nu eram bună la a spune «nu».

Nu vrei să superi oamenii, toți îți bagă idei în cap despre ce ar trebui să faci. Așa că continui,” a declarat ea.

Ea adaugă că perfecționismul său, inclusiv aprobarea personală a fiecărei rețete din cărțile sale, nu a ajutat deloc.

Pentru Lorraine, burnout-ul s-a manifestat fizic și mental — inclusiv prin „refuzul de a se apropia de prăjituri”.

„A fost ca o reacție a întregului corp — o tensiune în piept,” explică ea.

„Aveam conflicte cu mine însămi. Multă auto-învinovățire, multă vinovăție și foarte multă oboseală.”

Experiența lui Lorraine arată că burnout-ul poate afecta pe oricine, la orice nivel, chiar dacă statisticile sugerează că este mai probabil să apară la femei — parțial din cauza responsabilităților suplimentare legate de familie.

Dr. Claire Ashley, autoarea cărții The Burnout Doctor, spune că, practic, respectarea unui program ferm privind ora de încheiere a muncii permite creierului nostru să încheie „ciclul de stres” și să se bucure de timpul liber.

Dar soluția reală este ajustarea obiectivelor în funcție de „capacitatea actuală”:

„Întreabă-te dacă ceea ce vrei să realizezi este rezonabil, având în vedere resursele tale mentale și emoționale la momentul respectiv,” spune ea.

În cazul lui Lorraine, acest lucru a implicat părăsirea temporară a gătitului și mersul la terapie, ceea ce a ajutat-o să înțeleagă că elementele toxice ale dorinței sale de a impresiona proveneau din copilăria sa în sistemul de plasament.

De atunci, ea a început să studieze psihologia și spune că se simte mult mai bine, reîntorcându-se treptat la gătit, dar într-un mod mai calculat.

Desigur, stresul și orele lungi fac parte din orice job.

Statisticile arată o creștere a numărului de angajați care ating punctul de epuizare

Cercetările sugerează că 9 din 10 angajați au experimentat niveluri ridicate sau extreme de presiune sau stres în ultimul an. A te simți stresat sau epuizat nu înseamnă același lucru cu burnout-ul clinic — chiar dacă termenul este folosit adesea vag.

Dr. Ashley spune că oboseala, detașarea și scăderea performanței sunt cele trei simptome definitorii.

Dacă nu avem toate acestea, nu putem vorbi încă de un burnout diagnosticabil. Dar asta nu înseamnă că nu ne aflăm pe drum.

„Aleargă cursa ta”

Tupper, care și-a scris cartea după ce a trecut prin burnout, spune că este important să te oprești, să sărbătorești și să recunoști propriile succese, nu doar să te concentrezi pe următorul obiectiv.

A face tot posibilul pentru a evita comparațiile cu colegii ajută, astfel încât să alergăm cursa noastră, adaugă Tupper.

Desigur, nu toată lumea se află într-o poziție în care să poată spune „nu” la locul de muncă — mai ales în medii corporatiste sau ierarhice.

Dr. Richard Duggins, psihiatru NHS și autorul cărții Burnout-Free Working, ajută adesea pacienții care simt că nu pot să-și stabilească limite.

El încurajează angajații să vorbească cu șeful lor, indiferent de nivelul lor ierarhic:

„Majoritatea angajatorilor, chiar și cei mai duri, vor asculta și vor face ajustări atunci când înțeleg că prevenirea burnout-ului aduce beneficii tuturor.”

El spune că stabilirea limitelor, cererea de ajutor sau ajustarea volumului de muncă și a flexibilității pot ajuta, dar în final, dacă mediul de lucru nu se schimbă, trebuie să facem schimbări pentru a ne proteja, scrie bbc.com.

Aprecierea etapelor vieții noastre poate ajuta în acest sens, notează Dr. Ashley:

„Este în regulă să spui că cineva care lucrează part-time sau are responsabilități familiale poate să nu poată face față aceluiași volum de muncă ca un coleg mai tânăr.”

După cum spune Lorraine: „Este în regulă să fii ambițioasă. Ambiția este un lucru frumos, dar învață să spui «nu» mai des.”

