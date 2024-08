Serviciul Federal de Securitate (FSB) a confirmat joi că "opt cetăţeni ruşi care erau deţinuţi în mai multe ţări ale NATO, precum şi doi copii minori" s-au întors în Rusia în cadrul unui important schimb de deţinuţi cu ţări occidentale, relatează AFP.

"Cetăţenii ruşi au fost schimbaţi cu un grup de indivizi care au acţionat în interesul unor guverne străine şi în detrimentul securităţii Federaţiei Ruse", afirmă FSB într-un comunicat, citat de agenţiile de presă ruse.

Anterior, surse din serviciile de securitate de la Ankara anunţaseră finalizarea "operaţiunii de schimb" de deţinuţi între Rusia şi ţările occidentale, realizată joi cu ajutorul Turciei, lăsând să se înţeleagă că toate avioanele cu cei implicaţi în acest schimb au părăsit teritoriul Turciei.

Şapte aparate transportând 26 de persoane - 24 de deţinuţi din şapte ţări plus doi "minori" - au tranzitat prin aeroportul din Ankara, unde a avut loc schimbul, după care şi-au continuat drumul, declarase anterior preşedinţia turcă.

Footage of prisoner exchange at Ankara airport pic.twitter.com/OUR8jRU8xX

Preşedintele rus Vladimir Putin a graţiat oficial 13 persoane condamnate în Rusia şi eliberate joi în cadrul acestui schimb masiv de deţinuţi cu Occidentul, a transmis Kremlinul, potrivit AFP şi agenţiilor de presă ruse.

Într-un comunicat, Kremlinul a mulţumit guvernelor străine care au contribuit la schimb şi a indicat că Putin semnat decretele de graţiere pentru Evan Gershkovich, Paul Whelan, Oleg Orlov, Lilia Ceanîşeva, Ksenia Fadeeva, Vladimir Kara-Murza, Ilia Iaşin, Aleksandr Skocilenko, Alsu Kurmaşeva, Andrei Pivovarov, Vadim Ostanin, Demuri (Dieter) Voronin şi Kevin Lick.

La 1 august, la Ankara a avut loc un schimb major de deţinuţi din şapte ţări - Rusia, Belarus, SUA, Germania, Polonia, Slovenia şi Norvegia. La schimb, Rusia a primit, potrivit presei, presupuşi agenţi ai FSB, GRU, SVR şi hackeri ruşi.

A State reception party for the assassins, hackers and spies arriving to Moscow tonight. pic.twitter.com/ZokVzcW3Q0