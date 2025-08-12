Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă cu proba scrisă la Matematică sau Istorie. Când apar primele rezultate

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 07:21
191 citiri
Elevi în timpul unui examen FOTO: Hepta

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă marți, 12 august, cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie.

Miercuri, 13 august, este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi, 14 august, examenul la Limba și literatura maternă.

Luni, peste 13.900 de candidați au susținut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educației.

Afișarea rezultatelor

Primele rezultate vor fi afișate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen.

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații au loc în aceeași zi în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în intervalul 19 - 20 august.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august.

Sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puțin media 6.

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

