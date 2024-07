„Pornim o inițiativă”. Ciolacu anunță convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară, după ce o tânără a fost ucisă de un urs

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinară pentru trecerea unei inițiative care să modifice cadrul legislativ astfel încât să ajute la gestionarea pericolului în zonele populate.

„Am vorbit și cu domnul ministru al Mediului și cu cei mai implicați și știutori. Am vorbit și cu domnul Simonis, domnul președinte al Camerei, pentru că o astfel de modificare nu se poate face decât prin Parlament și, după discuțiile cu Ministrul Mediului, pornim o inițiativă și asta este, vom cere sesiune extraordinară ca să trecem prin Parlament”, a spus premierul Marcel Ciolacu în cadrul unor declarații de presă.

Întrebat cu privire la modificările legii, premierul a mai explicat că momentan subiectul este încă în analiză. „În acest moment la asta lucrăm. Este evident că primează viața omului, dar repet, nu va fi dat liber la împușcat urșii pe teritoriul României, fiecare cum dorim și când dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare”, a mai spus premierul.

Propunerea ministrului Mediului

„Am să propun colegilor din minister și am să vin foarte repede cu un proiect de lege pe care l-am mai în enunțat, care nu spune altceva decât că un urs care se apropie la o distanță, pe care o s-o stabilim că-i un kilometru, că sunt doi sau trei, de orice așezare umană, e un urs care trebuie gestionat pentru că pune viața oamenilor. Dacă ucide înseamnă să fie împușcat sau eutanasiat, pentru că am constatat că metoda realocării pe care o tot aplicăm, nu de niciun fel de rezultate”, a afirmat ministrul Mediului, Mircea Fechet într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Ministrul a mai argumentat propunerea susținând că are informații că relocarea nu produce efecte. „Și spun asta pentru că astăzi am discutat cu gestionarul fondului de vânătoare pe raza căruia s-a petrecut această tragedie, care mi-a spus că în ultimii ani de zile a relocat în alte județe, în alte fonduri cinegetice, în alte zone peste 100 de urși doar din fondul respectiv de vânătoare. Asta înseamnă că relocarea nu dă rezultate. Relocarea nu înseamnă decât că muți problema dintr-un județ în alt județ. E cert că nu facem altceva decât să mutăm problema dintr-o parte într-alta. Acest urs n-a mai fost mutat, se pare că nu a fost relocat din altă parte. Mi-au spus cei cu care am discutat deja că era o femelă fără pui, deci nu putem suspecta că a încercat să-și apere puii, așa cum s-a întâmplat în alte tragedii”, a declarat ministrul la Antena 3.

Tânără ucisă de urs pe un traseu montan din Bucegi

O tânără în vârstă de 19 ani, care era din Iaşi, însă avea viză de flotant în Bucureşti, a fost ucisă de un urs pe traseul Jepii Mici, salvatorii montani afirmând că fata atacată a fost târâtă şi sfâşiată de animal.

Recuperarea trupului acesteia a fost extrem de dificilă din cauza prezenţei în zonă a animalului, care ulterior a fost împuşcat.

„Având în vedere faptul că ursul prezenta pericol pentru salvatorii prezenţi la faţa locului, întrucât a încercat în repetat rânduri să îi atace, echipa de intervenţie constituită conform OUG 81/2021 a hotărât împuşcarea acestuia, lucru care s-a şi realizat”, a informat, la acel moment, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi braconaj cinegetic, explicând, potrivit unor surse citate de Adevărul că asta este procedura, dosarul urmând a fi clasat.

