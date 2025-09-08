Ce nu a reușit AUR încearcă Înalta Curte. Sesizare la CCR privind legile adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii, ce conțin inclusiv măsuri privind pensiile magistraților

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 11:15
1798 citiri
Ce nu a reușit AUR încearcă Înalta Curte. Sesizare la CCR privind legile adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii, ce conțin inclusiv măsuri privind pensiile magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție ar putea sesiza CCR FOTO ccr.ro

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) analizează luni posibilitatea sesizării Curții Constituționale (CCR) privind pachetele de legi adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii. Legile vizate, care includ reforma pensiilor magistraților, modificări în sănătate, companii de stat, autoritățile de reglementare și fiscalitate, sunt contestate de opoziție, iar Curtea Supremă urmează să evalueze dacă acestea pot încălca drepturile cetățenilor.

Curtea Supremă a atacat deja la CCR reforma pensiilor magistraților, adoptată de guvernul Bolojan tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului.

Conform surselor G4Media, Curtea Supremă urmează să evalueze dacă legile adoptate duminică prin asumarea răspunderii conțin prevederi care ar putea încălca drepturile cetățenilor.

Pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului cuprinde măsuri pe cinci segmente – pensiile magistraților, sănătate, companiile de stat, companiile autofinanțate – ASF, ANCOM și ANRE și componenta de fiscalitate-insolvență.

O restanță a acestui pachet este reforma administrației, unde nu s-a ajuns la un acord în coaliție.

Premierul Bolojan declara că primul proiect de lege, cel privind pensiile magistraților, ”rezolvă două dintre cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate a acestui domeniu, respectând independența justiției”.

Prima dintre ele este vârsta de pensionare. ”Acest proiect prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, deci până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie, în așa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani”, a precizat premierul Bolojan.

Cel de al doilea aspect cuprins în proiect este valoarea pensiei în magistratură. ”În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce, oricum, este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”, a precizat premierul.

Ministrul Sănătății declara că al doilea pachet legislativ, cel pentru sănătate, ”vine să reașeze multe componente importante din sistemul de sănătate”.

Principalele modificări aduse se referă la reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă în zona de medicină primară și medicină de ambulatoriu de specialitate.

O altă modificare importantă se referă la regândirea indicatorilor de performanță și de reevaluare anuală pentru managerii unităților sanitare, dar și pentru modul de ocupare a funcțiilor de conducere pentru secțiile clinice din spitalele publice din România. O altă modificare importantă se referă la medicina primară, și anume modul în care se vor deconta serviciile în cabinetele de medicină de familie, în sensul în care, până în anul 2027, 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata per capita, iar 80% din buget va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicii de familie le decontează și le raportează în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Proiectul privind reforma în companiile de stat cuprinde modificări la Legea 109, pentru a aduce la realitatea societății românești de astăzi indicatori de performanță și mai ales remunerațiile pe care le primesc astăzi cei care sunt în consiliile de administrație, membrii executivi-neexecutivi, inclusiv managementul companiilor, anunța secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Proiectul prevede o reașezare între ponderea indicatorilor financiari și indicatorilor nefinanciari. Astfel, indicatorii de performanță își schimbă ponderile, 50-75% indicatorii de performanță financiari și 25-50% cei nefinanciari.

Un alt proiect este proiectul de lege care vizează reforma fiscală, a insolvenței.

”România face un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene din septembrie și octombrie cu bine. E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economică dificilă prin care trecem. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau asumate în PNRR, în varianta inițială acum patru ani, dar angajamente care nu au fost duse la bun sfârșit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, de insolvență, de modul în care tratăm și respectăm contribuabilii, reguli noi în privința colectării ANAF”, a explicat ministrul Finanțelor prevederile din acest proiect.

Al patrulea proiect, prezentat de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, s-a referit la reforma autorităților de reglementare.

”Vine cu trei propuneri destul de simple. Până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor trebui să vină în cadrul structurilor parlamentare cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate și cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecărei structuri”, a precizat Jurca.

De asemenea, se impune reducerea indemnizațiilor conducerii acestor structuri cu 30% și tot cu 30% a indemnizațiilor și a salariilor personalului.

Magistrații nu vor să renunțe la privilegii. Pachetul privind reforma pensiilor, atacat la CCR
Magistrații nu vor să renunțe la privilegii. Pachetul privind reforma pensiilor, atacat la CCR
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate joi, 4 septembrie, au decis în unanimitate să atace la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de...
CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
Curtea Constituţională a României va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de...
#sesizare CCR, #legi asumare raspundere Guvern, #pensii magistrati , #curtea constitutionala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ba, esti nebun?!" Romanul care si-a luat Lamborghini dupa primul salariu din Italia a dus masina inapoi, dupa doua zile
ObservatorNews.ro
Unde se castiga cel mai bine in Romania. Topul celor mai bine platite joburi
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câți bani a dat România Ucrainei, de la izbucnirea războiului. Raportul oficial care arată că deficitul bugetar nu are legătură cu ajutorul acordat țării vecine
  2. Se urează sau nu ”la mulți ani” de Sfânta Maria Mică? Tradiții și superstiții de 8 septembrie. Urări pentru această zi specială
  3. Frica față de UE, arma principală a manipulării online în Republica Moldova înainte de alegeri ANALIZĂ FACT
  4. Bucăți dintr-un obiect zburător neidentificat, descoperite la granița Poloniei cu Belarus. Autoritățile sunt în alertă
  5. Ultimatum de la Tel Aviv: Gaza va fi distrusă dacă Hamas nu eliberează ostaticii. „Un uragan uriaș va lovi cerul orașului”
  6. Uniunea Europeană pregătește sancțiuni pentru băncile și companiilor energetice din Rusia. Acestea vor fi coordonate cu cele ale SUA
  7. Ce nu a reușit AUR încearcă Înalta Curte. Sesizare la CCR privind legile adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii, ce conțin inclusiv măsuri privind pensiile magistraților
  8. Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent: doi polițiști uciși, unul rănit grav
  9. Un susținător al lui Călin Georgescu a protestat din nou urcat pe podul de la Agigea. A cerut „turul 2 înapoi” VIDEO
  10. Cum va fi vremea în prima zi de școală. Valorile termice depășesc 30 de grade. Zonele unde vin ploile