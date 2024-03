A venit în România pe un salariu lunar de 200 de euro, pentru a-și impresiona viitorul socru

Seto Takayuki a împlinit 38 de ani pe 5 februarie, fiind născut în aceeași zi cu Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar.

Deși a atins o vârstă respectabilă, “samuraiul” Superligii nu are de gând să se oprească și nici Petrolul nu are de gând să-l lase să plece.

Oficialii “lupilor galbeni” sunt gata să îi ofere prelungirea contractului pentru încă un sezon, fiind mulțumiți de aportul mijlocașului care a jucat 25 de meciuri și 1751 minute în acest sezon. El al treilea campionat consecutiv cu prezențe consistente pentru Takayuki sub tricoul Petrolului, echipă alături de care a promovat în 2022.

Seto Takayuki este deja un simbol al Ploieștiului, unde a ajuns pentru prima dată în 2007, la defuncta Astra.

“M-a sunat un impresar care m-a adus în România și ăsta a fost norocul. Când am venit în România, am venit pe un salariu de 200 de euro la Astra, în Divizia C, iar eu aveam 1.000 de euro în Japonia în supermarket. Dar am venit pentru fotbal. Pentru că în tot acel timp în care vindeam la magazin eu mă gândeam în fiecare zi că vreau să fiu jucător profesionist. Și în fiecare zi, chiar dacă nu aveam unde să mă antrenez, făceam singur mișcare ca nebunul, doar cu gândul ăsta în minte.

Și când m-a sunat impresarul care m-a adus în România a fost cel mai mare noroc din viață. Pentru că, asta nu am mai spus-o, altfel nu reușeam să mă căsătoresc cu fata pe care-o iubeam. O știam de când eram la școală, în Japonia. Dar pentru că ea câștiga 1.500 de euro pe lună, deci mai mult decât mine, tatăl ei nici nu se uita în ochii meci când ne întâlneam. Privea mereu în altă parte. Abia după câțiva ani la Astra, când am început să primesc mai mulți bani ca ea, m-a salutat prima oară și a început să se uite la meciurile mele. Și ea a putut veni în România la mine și ne-am căsătorit”, a povestit, acum câțiva ani, cel poreclit “Chinezul”, despre începuturile lui în România. El și soția sa au acum doi copii, care stau în Japonia, dar vin ori de câte ori pot în România.

Disciplina și alimentația îl țin în formă

Takayuki are și o explicație pentru faptul că se menține foarte bine din punct de vedere fizic. ”Jucătorii japonezi au o longevitate în fotbal. Foarte mulți au peste 40 de ani în liga japoneză, sunt profesioniști și au grijă de corpul lor, asta fiind unul dintre motive. Da, disciplina este unul dintre principalele obiective pe care noi japonezii le avem.

Eu în continuare mănânc mâncare japoneză. Este un meniu simplu, mânănc orez, supă, salată, carne, ceva normal. Supele le fac în stil miso cu tofu, sănătoase adică. Am adus din Japonia de la magazine specializate. Când mă duc în vacanță și când mă întorc vin cu două bagaje și unul e doar de mâncare. Când sunt în cantonamente mănânc și mâncarea de la hotel, nu fac mofturi, dar odată pe săptâmână”, a spus Takayuki pentru Sport Total FM.