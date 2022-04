Voinescu: Discursul lui Antonescu mi-a amintit de "Lose yourself" al lui Eminem

Vicepresedintele PDL Sever Voinescu povesteste, pe Facebook, faptul ca, ascultand interventia lui Crin Antonescu de marti, din plenul Camerei Deputatilor, pe tema votului uninominal, i-a venit in minte cantecul "Lose yourself", al lui Eminem.

"Ascultand discursul lui Crin Antonescu, nu stiu prin ce alchimie bizara, mi-a venit in minte cantecul lui Eminem dintr-un film pe care l-am vazut cu multi ani in urma, 8 Mile.

Cum de vorbele lui Crin mi-au amintit cantecul sacadat al lui Eminem, Lose yourself, nu stiu. In fine, am multe amintiri legate de acest film - am avut ocazia sa trec pe strada 8 Mile din Detroit -, dar acum ma gandesc la Crin si la Eminem", marturiseste Voinescu.

Legea votului uninominal pur a trecut, marti, de Camera Deputatilor, camera decizionala in acest caz. Astfel, daca va fi promulgata de presedintele Basescu, uninominalul USL va fi sistemul de vot folosit la alegerile parlamentare din toamna. Proiectul a fost initiat de co-presedintii USL, Victor Ponta si Crin Antonescu.

Votul uninominal varianta USL a trecut de Parlament - PDL il contesta la CCR

Deputatii au adoptat Legea votului uninominal intr-un singur tur cu 180 de voturi "pentru", 30 "impotriva" si 26 de abtineri. Urmatoarea etapa va fi ca legea sa fie transmisa spre promulgare Presedintiei.

Cateva ore mai tarziu, Sulfina Barbu si Sever Voinescu au anuntat ca PDL a decis sa atace la Curtea Constitutionala legea. "Va anuntam ca PDL ataca la CCR legea care astazi a fost votata de catre USL in Camera Deputatilor. Motivul: nu au respectat vointa suverana a poporului roman!", a declarat Sulfina Barbu.

