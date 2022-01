Accident in Mehedinti. Trei persoane au murit si alte patru sunt in stare grava

Trei persoane au decedat, iar doi copii de 7 si 15 ani si doi tineri de 19 si 22 de ani au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de joi spre vineri, pe DN 67, in afara localitatii Cocorova, judetul Mehedinti. Un tanar de 19 ani, din comuna Cazanesti, a patruns cu masina pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din comuna Simian, transmite IPJ Mehedinti."Din accident a rezultat ... citeste toata stirea