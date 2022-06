COMPLEX SPORTIV MODERN, PE BANI EUROPENI

S-a finalizat, in cartierul Banovita, investitia unui complex sportiv modern, la standarde europene - o lucrare cu o valoare de aproximativ 2 milioane lei, realizata pe fonduri europene. Locul era un teren viran, plin de deseuri si resturi de constructii, iar acum, locuitorii vor avea acces la un teren de fotbal, un teren multifunctional (handbal, baschet, tenis), loc de joaca pentru cei mici si aparate de fitness in aer liber.a ,,Ideea mea este de a construi astfel de complexe in cartierele ... citeste toata stirea