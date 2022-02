Destinul ca-n filme al fondatoarei "turismului rural romanesc". Ce spune despre ea ambasadorul Israelului

Fondatoarea ANTREC Romania - prima organizatie de agroturism din tara - Mioara Visan Stoian a murit in cursul acestei saptamani, la varsta de 86 de ani. Impreuna cu fiica sa, Marilena (Maria) Stoian, a promovat pentru prima data in tara noastra conceptul de turism rural. Printre cei care deplang trecerea in nefiinta a "Doamnei turismului romanesc" se afla si ambasadorul Israelului: "Excelenta Sa David Saranga a aflat cu tristete vestea mortii dnei Mioara Visan Stoian, fondatoarea ANTREC Romania, ... citeste toata stirea