PRIMARIA DROBETA TURNU SEVERIN ORGANIZEAZA LICITAEsIE PENTRU 272 DE LOCURI PARCARE NOI

Severinenii sunt asteptati sa depuna documentele necesare pentru a primi loc de parcare de resedinta. In perioada urmatoare, vor avea loc doua licitatii pentru atribuirea a doua parcari. Orice cetatean, care nu beneficiaza, in prezent, de garaj, loc de parcare sau acces auto in curte si care are resedinta in limita a 50 m fata de parcare, are dreptul sa depuna dosar pentru a participa la procedura de atribuire/licitatie, conform art. 14 din H.C.L. 27/2021.a... Persoanele interesate pot depune ... citeste toata stirea