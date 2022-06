Se construiesc 2 crese moderne in Drobeta Turnu Severin

In perioada imediat urmatoare, primaria demareaza lucrarile pentru construirea a doua crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic. Vorbim despre o cresa ce fi construita langa Parcul Tineretului, cu o capacitate de 10 grupe si o cresa cu o capacitate de 4 grupe, care va fi amplasata in zona Serpentina Rosiori.Cesele vor avea sali de joaca, de festivitati, dormitoare, bucatarii, spalatorii, cabinete medicale, dar si spatii de joaca in aer liber, pentru ca cei mai mici dintre ... citeste toata stirea