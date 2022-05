Un tractorist acuzat ca a vrut sa calce un politist, declarat nevinovat. Agentul, taxat pentru exces de zel

Un barbat din Mehedinti, trimis in judecata pentru ultraj, a fost declarat nevinovat, judecatorul ajungand la concluzia ca politistul a fost cel care a dat dovada de exces de zel. Sentinta Judecatoriei Drobeta-Turnu Severin nu este definitiva. Un barbat din Mehedinti a ajuns sa fie judecat pentru ultraj in urma plangerii unui politist care a reclamat faptul ca in timp ce se afla intr-o misiune a fost la un pas sa fie calcat cu tractorul de barbat, care a refuzat sa opreasca la semnalul ... citeste toata stirea