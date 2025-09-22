Comisie de control după ce doi elevi adolescenți ar fi întreținut relații sexuale în toaleta școlii

Autor: Aniela Manolea
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 17:59
1523 citiri
Comisie de control după ce doi elevi adolescenți ar fi întreținut relații sexuale în toaleta școlii
Comisie de control la o școală din Timiș. Doi elevi adolescenți ar fi făcut sex în toaletă FOTO /giurgiupesurse.ro

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş a anunțat luni, 22 septembrie, constituirea unei comisii de control care să verifice respectarea normelor legale privind siguranţa elevilor. Totul a pornit de la un incident în care doi elevi doi adolescenţi ar fi întreţinut relaţii sexuale în toaleta unei şcoli, săptămâna precedentă.

În punctul de vedere al IŞJ exprimat, luni, 22 septembrie, se arată că în cursul zilei de 16 septembrie, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 30 Timişoara a informat Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş cu privire la producerea unui „incident grav, petrecut în incinta unităţii de învăţământ, în cadrul căruia doi elevi ar fi întreţinut relaţii sexuale într-unul dintre grupurile sanitare”.

Având în vedere gravitatea situaţiei şi implicaţiile asupra siguranţei şi protecţiei elevilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuţii în verificarea respectării normelor legale privind: asigurarea siguranţei elevilor în timpul programului şcolar şi în incinta unităţii de învăţământ; supravegherea elevilor în spaţiile comune (curte, grupuri sanitare, coridoare etc.); gestionarea incidentului produs şi respectarea obligaţiilor de sesizare a instituţiilor competente; aplicarea măsurilor disciplinare, educaţionale şi de sprijin psihologic prevăzute de legislaţia în vigoare, menţionează o informare de presă a IŞJ Timiş.

În prezent, echipa de control analizează documentele aferente, intervievează persoanele implicate şi verifică respectarea normelor legale aplicabile, precum şi măsurile adoptate de conducerea şcolii imediat după producerea incidentului.

În acest sens, conducerea Inspectoratul susține că va formula recomandări şi va monitoriza implementarea acestora, în vederea prevenirii unor situaţii similare şi a consolidării climatului de siguranţă în unitatea de învăţământ.

