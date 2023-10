Michael Douglas spune de ce a rezistat atat la Hollywood - un raspuns socant si fara perdea

Michael Douglas, ajuns la 70 de ani, a facut un comentariu cel putin neasteptat. Intrebat cum se explica o cariera atat de longeviva ca a sa, care e atuul sau, actorul a facut referire la potenta sa, in niciun caz artistica.

Aflat la o petrecere, la inceputul acestei saptamani, actorul din "Ant-Man" a fost luat la intrebari de reporterii Vanity Fair. A fost intrebat carei calitati datoreaza o cariera atat de lunga, relateaza E!.

"Tatal dvs. are gropita in barbie. Omar Sharif avea strungareata...", i-a spus actorului un reporter, intrebandu-l in ce consta sarmul sau, de unde vine acesta. Replica lui Douglas a fost prompta si a facut pe toata lumea sa roseasca. Fara vreo introducere sau perdea, actorul a facut referire la virilitatea sa, la marimea organului sau sexual ("I have a big dick").

Michael Douglas a mintit in legatura cu cancerul la gat: Era la limba!

Nu e prima oara cand Douglas vorbeste atat de direct despre sexualitate. In 2013, dupa o lupta cu cancerul la gat, actorul a declarat ca boala a aparut din cauza infectarii cu HPV, pe care l-a luat facand sex oral.

A.S.