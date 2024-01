Parodie spumoasa a cuplului Ellen DeGeneres - Portia de Rossi (Foto)

Cuplul format din prezentatoarea Ellen DeGeneres si actrita Portia de Rossi sta foarte bine la capitolul umor. Cele doua au dat adesea dovada de o auto-ironie fina si de bun gust.

Cea mai recenta gluma, gustata din plin de fanii lor, este felicitarea de Anul Nou pe care Ellen, cea mai iubita prezentatoare de emisiune din SUA, a aratat-o chiar in show-ul sau.

Inspirate de fotografiile recente ale lui Kim Kardashian, care a aparut nud, din fata si spate, in revista Paper, fiind parodiata in fel si chip, Ellen si Portia si-au lasat chipurile sa fie asezate pe cate un corp zvelt, gol pana mai jos de mijloc, avand in dreptul sezutului cate o funda rosie, dupa cum se poate vedea in fotografia publicata de People.

Ambele poarta manusi negre si perle, intocmai ca vedeta clanului Kardashian in fotografiile din Paper.

Dupa celebrele fotografii ale lui Kardashian, admirate si criticate in aceeasi masura, o cofetarie din Anglia, Lou Lou P's Delights, a creat o acadea din martipan, care o infatiseaza pe Kim, din spate, cu celebrul sezut in prim plan.