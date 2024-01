Vedetele de la noi, despre cat asteapta pana sa faca sex

Prima noapte de amor cu cineva nou intrat in viata vine mai devreme sau mai tarziu, in functie de conceptiile celor in cauza. In cazul Ilincai Vandici, de exemplu, nici nu poate fi vorba despre sex. Vedeta a declarat ca va amana momentul pana cand va fi vorba despre dragoste, nu doar sex.

"La mine, pur si simplu, e chestie de sentiment", a declarat, miercuri, vedeta pentru Kanal D. Cum nu are cum sa simta "dragoste sau fluturi in stomac din prima seara", sexul iese in discutie.

Cat asteapta vedeta pana sa faca pasul? "Nu e pe zile, e pe saptamani. Imi place sa fiu cucerita. Din pacate, barbatii au cam uitat cum sa se poarte, sa cucereasca o femeie, cum sa o faca sa se indragosteasca de ei", sustine prezentatoarea TV.

Ilinca Vandici: Hai, sa ma cucereasca cineva!

Desi afirmatiile sale ar cam putea descuraja eventualii pretendenti, Ilinca Vandici are un mesaj pentru ei: "Imi place sa fiu cucerita, sa ma las cucerita. Dar, hai, sa ma cucereasca cineva! Trebuie sa muncim ceva, baieti, ca asta e farmecul".

Cantareata Julia Jianu, chiar daca este casatorita, are un sfat pentru femei. Sa nu "cedeze" mai devreme de o luna. "Ai timp ca el sa te doreasca intr-atat de mult incat sa fie nebunie si sa nu treaca atat de mult incat sa se plictiseasca", a declarat ea.

Andreea Ibacka nu are un sfat pe aceasta tema pentru femei. Totusi, sotia lui Cabral a marturisit ca l-a lasat pe acesta sa astepte sase luni pana la "noaptea cea mare".

Andreea Banica, si ea casatorita, recunoaste ca e, oarecum, mai de moda veche. Actualul sau sot a asteptat 4-5 ani. Chiar si daca nu ar fi fost casatorita, vedeta sustine ca nu s-ar fi ajuns la sex atat de repede. "Pentru mine e nepotrivit sa se intample foarte repede", a declarat cantareata.

