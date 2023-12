Barbatii iubesc femeile. Felul in care arata, miros, merg si vorbesc sunt doar cateva dintre motivele pentru care barbatii le considera divine. In cea mai mare parte a timpului, pentru ca nici femeile nu sunt perfecte.

Dupa analize amanuntite, askmen.com a alcatuit o lista cu 10 lucruri pe care barbatii nu le suporta la femei.

10. Se prefac ca sunt virtuoase

Multe femei se invaluie intr-o aura, pretinzand ca trecutul lor e pur ca lacrima. Nicioadata n-ar admite ca au avut multi parteneri. Le aplaudam pe femeile care sunt, intr-adevar, pure si inocente, dar restul ar trebui sa nu mai incerce in zadar sa isi "spele" trecutul.

Femeile au voie sa se distreze la fel de mult ca si barbatii si ar trebui sa-si gaseasca un partener care sa aprecieze asta.

9. Isi critica suratele

De ce, oare, femeile nu se pot complimenta sincer intre ele? Le place sa puna sub lupa totul, de la kilograme pana la coafura. Doar o femeie va observa daca pantofii alteia nu se potrivesc cu geanta si va face din asta o calamitate. Din fericire, mai exista si specimenele care recunosc o femeie frumoasa atunci cand o vad si admit asta (daca ar invita-o si la un menage a trios ar fi perfect!).

Dar majoritatea femeilor nu vor sa aiba competitie. Oricum ar fi, noi tot avem ochi sa vedem femeile frumoase din jur.

8. Sunt geloase

De cele mai multe ori, doar mentionand numele altei femei poate insemna sfarsitul existenetei tale. Imagineaza-ti daca mai afla si ca ai iesit cu baietii intr-un club. Spune-i cum vrei, dar multe femei sunt mereu tentate sa puna la indoiala loialitatea barbatului. De aceea, atunci cand o femeie intra in ecuatie, indiferent in ce calitate, se tensioneaza peste masura. Daca i se ofera motive sa se poarte asa, atunci paranoia ei e justificata. Dar daca nu, cu ce am gresit sa platim noi pentru nesiguranta lor?

7. Devin nesigure

Unele femei au mari probleme cu increderea in propria persoana. Au nevoie ca partenerul sa le sustina si sa le spuna mereu cat de speciale sunt ele in viata lor. Isi transforma barbatul de alaturi in "carja" lor emotionala si cauta in el suportul moral, mental si emotional. E aproape ironic cand te gandesti ca adesea femeile se bat in piept, aratand cat de independente sunt ele. De obicei, acestea sunt femeile care devin extrem de nesigure atunci cand se indragostesc. Oricat de mult ne-ar placea sa folosim asta in avantajul nostru, trebuie sa recunoastem ca preferam, totusi varianta femeilor independente. Macar asa ai parte si de cateva momente de liniste.

6. Vorbesc codat

Intrebarea "La ce te gandesti", ale carei origini se pierd in timp, este cel mai bun exemplu vizavi de felul in care femeii ii place sa-si testeze partenerul si sa afle adevaratele lui trairi fata de ea. Se gandesc, probabil, ca ar trebui sa stim raspunsul daca suntem intr-adevar sufletul lor pereche. Ce tablou trist: un barbat tensionat, cautand raspunsul potrivit si o femeie fixandu-l cu bratele incrucisate si talpile batand tactul pe podea. In acest moment, nu-i ramane barbatului decat sa arunce un raspuns la intamplare, sperand ca nu va ajunge sa doarma in cusca cainelui.

5. Ne invadeaza spatiul personal

Femeile au acest tic instinctiv de a face ca lucrurile care ne apartin sa devina posesiile lor. Cu alte cuvinte, atunci cand nun u aranjeaza cravata, ne umbla prin debarale si sertare, cautand o camasa in care sa se schimbe. Chiar nu vedeti o problema in asta? Cum ar fi sa le umblam si noi prin lucruri? Unde mai e dreptatea?

4. Devin prea emotive

Plang din orice: un film trist, (ba uneori si unul cu happy-end!), o unghie rupta sau o frizura care nu a iesit asa cum trebuia. Ce e mai rau e ca se asteapta sa le scoatem din starea respectiva. Cu ce ne alegem noi: cu o femeie care ne plange pe umar. Nu suntem lipsiti de delicatete, dar in afara de a spune "Gata, draga", nu prea stim cum sa calmam femeile. Faptul ca femeile sunt mai delicate si mai vulnerabile ne place, doar ca nu vrem un suvoi de lacrimi ori de cate ori se intampla ceva, oricat de minor.

3. Fac shopping pana cad din picioare

Cand vine vorba de cumparaturi, pentru majoritatea femeilor nu sunt indeajuns de multe orele dintr-o zi. Cand se plimba printre rafturi si vitrine, uita de mancare, apa sau responsabilitati. Mai rau e ca tin sa facem acest slalom impreuna. Si iata-ne rugandu-ne sa se termine mai repede banii de pe card, pentru a ne putea intoarce acasa.

2. Vorbesc neincetat

E de ajuns sa intrebi o femeie cum a fost la serviciu si poti fi sigur ca discutia se va intinde pe durata a cel putin 45 de minute. Majoritatea femeilor adora sa vorbeasca; daca le dai un subiect de discutie, nu se vor mai opri. Si nu e adevarat ca nu ne intereseaza ce spun, doar ca nu vrem sa stim ce au facut chiar minut cu minut.

1. Folosesc sexul ca pe o arma

In razboiul sexelor, totul se rezuma la cine poarta pantalonii intr-o relatie. De cele mai multe ori e vorba de femeie, care doreste, astfel, sa-si arate superioritatea. Chiar daca le aplaudam pentru tactica, suntem de parere ca ar trebui sa nu se mai ia de nevoile de baza ale unei fiinte. Fie ea si barbat.

Sfat pentru barbati: invatati sa tolerati. Obiceiurile femeilor nu sunt chiar asa de oribile. Sunt sanse sa va adaptati in timp, asa cum si ele se obisnuiesc cu obiceiurile mai putin placute ale barbatilor. Nimeni nu e perfect si cu asta cred ca suntem cu totii de acord.

