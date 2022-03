All you need is love? Mai gandeste-te!

Tu chiar crezi ca tot ce zboara se mananca? Daca ar fi atat de simplu, atunci reteta ar fi urmata de toata lumea si n-ar mai fi nevoie de psihologi si ghicitori, iar povesti precum cea a lui Romeo si a Julietei n-ar mai exista.

E drept ca exista si aceia care spun "Daca e mult de munca atunci nu merita!". Dar cei care respecta acest dicton, asteptand barbatul sau femeia perfecta, de obicei raman singuri, relateaza Times.

Din fericire, stiinta de a intretine o relatie se poate invata la orice varsta. Din pacate si din experiente trecute si nu tocmai fericite.

Pentru ca o lista cu ce sa faci intr-o relatie ca aceasta sa mearga poate fi, uneori, abstracta si greu de pus in practica, o lista cu ce sa nu faci ar putea, mai debraba, sa-si atinga scopul.

1. Nu da vina pe altcineva pentru ceea ce simti

Intr-o relatie este obligatoriu sa ne asumam responsabilitatea propriilor emotii. Si nici nu trebuie sa confundam trairile altcuiva cu propriile emotii.

Daca, de exemplu, el vine acasa si incepe sa tune si sa fulgere, incarcat negativ de la serviciu, in loc sa luam personal aceasta iesire si sa actionam in consecinta, ridicand tonul si iscand o cearta, mai bine numaram pana la 3, ne dam un pas inapoi si intrebam calmi "Esti OK?".

Nu e nevoie decat de putina empatie pentru ca o scena urata sa fie evitata. Din ostilitatea care intalneste ostilitate nu poate rezulta ceva bun.

2. Nu incerca sa-l schimbi pe cel de langa tine

Replici de genul "Daca erai mai sociabil/generos etc., relatia noastra ar fi fost minunata" nu-si au locul. In loc sa te plangi, ai putea sa-ti schimbi propriul comportament sau raspuns la atitudinea celuilalt.

Adultii explica si iau initiativa, copiii se plang. Ori, tu esti adult. Un astfel de comportament nu ti se potriveste. Cat despre schimbat, muta-ti gandul; oamenii sunt mult prea greu de schimbat.

3. Nu incepe o remarca negativa cu "tu", ci cu "eu"!

In loc sa spui "Ai facut asta si m-ai facut sa ma simt asa", mai bine incearca "Ma simt asa cand procedezi astfel".

Cu alte cuvinte, in loc sa spui "Nu ma ajuti niciodata la treburile casnice", ai putea incerca "Mi-ar placea daca m-ai ajuta mai mult la treburile casnice".

4. Nu folosi termeni ca "niciodata" sau "intotdeauna"

Acesti doi termeni au ceva acuzator in ei. Gandeste-te numai la "tu niciodata nu speli vasele" sau "intotdeauna uiti de ziua mea". Adauga si degetul indreptat acuzator catre partener si tabloul e gata.

Rezultatul: jumatate vina, jumatate critica, lucruri care intotdeauna merg mana in mana, dar ambele nu fac decat sa otraveasca o relatie.

Solutia e sa apelezi la frazele pozitive, de genul: "Mi-ar placea daca ti-ai aminti ziua mea de nastere pentru ca chiar ma deranjeaza cand uiti". O astfel de fraza poate avea ca urmare un buchet de flori, spre deosebire de prima, cand urmarea e cu totul alta.

5. Nu fi defensiv

A te comporta astfel nu e decat o alta varianta de a da vina pe celalalt. E ca si cum ai spune: "Nu e vina mea, a ta e!". A incerca sa vezi lucrurile si din punctul de vedere al celuilalt nu inseamna ca pierzi teren sau decazi si nu e un semn de slabiciune; e chiar putere.

E nevoie de generozitate pentru a ne pune in locul celuilalt. Iar daca ne dorim ca lucrurile sa mearga, poate ca e bine ca, uneori, sa lasam deoparte propriile sentimente si sa aratam si generozitate.

6. Nu face pe mutul si indiferentul

Barbatii sunt, in general, foarte buni la asta. Sub pretextul ca se conformeaza, lasa capul jos, dar nu a supunere, si trateaza cu raceala.

Tacerea este o forma extrem de eficienta de pedeapsa, la fel de ostila ca si tipetele sau replicile extrem de acide. Refuzul de a vorbi face reconcilierea imposibila.

7. Nu continua o cearta la infinit

Invata sa accepti scuzele si sa ceri iertare atunci cand e cazul. Poti sa nu-ti ceri scuze pentru actiune (poate ca aveai dreptate sa te superi), ci pentru situatia creata :"Imi pare ca ca ne-am certat ca prostii!".

8. Nu face speculatii cu privire la comportamentul celuilalt

Daca intarzie, nu inseamna ca nu ii pasa. Sunt un milion de motive care ar fi putut sa-l retina. Intreaba-l inainte de a face speculatii care, cu siguranta, nu sunt in avantajul lui.

O alta greseala pe care multi dintre noi o facem este aceea de a ne astepta ca celalalt sa procedeze intr-un anumit fel sa faca ceva ce nu i-am cerut in mod explicit. "Daca ma iubeste, atunci stie ca trebuie sa faca asta" sau "Suntem impreuna de atata vreme, trebuie sa stie asta".

Din pacate, in realitate lucrurile nu stau deloc asa. Intimitatea nu inseamna clarviziune. Formuleaza-ti clar cererea daca vrei sa nu ai surprize.

9. Nu incerca sa controlezi intotdeauna totul

Poate ca celalalt e complet nepriceput la capitolul gatit. Dar invartindu-te pe langa el in timp ce el face tot posibilul ca mancarea sa fie comestibila nu-l va transforma intr-un bucatar mai bun. Oamenii sunt imperfecti si trebuie sa accepti asta.

Iar scuza cu "incercam doar sa ajut, sa fiu de folos" nu te face mai putin vinovat. Este tot o forma de manipulare.

10. Nu uita de bunele maniere

Nu in sensul de politete frigida, impersonala, care poate fi confundata, uneori, chiar cu insulta. Incearca sa-l tratezi pe cel de langa tine ca pe cel mai bun prieten al tau: cu respect, afectiune si toleranta.

Daca exista bunavointa, fie si doar pentru a incerca, atunci intotdeauna exista o cale ca lucrurile sa mearga.

