Ce sa faci si ce sa nu faci de Ziua Indragostitilor?

Multe femei vad in Ziua Indragostitilor ocazia perfecta pentru a-i demonstra iubitului cat de mult il iubesc si ce inseamna el pentru ele. Daca esti una dintre femeile ce au ales sa isi demonstreze dragostea in aceasta zi, citeste in continuare la ce trebuie sa ai grija pe 14 februarie.

Fa-l sa vada rosu in fata ochilor, te sfatuieste Cosmopolitan. Foloseste un ruj rosu si nimic nu il va impiedica sa se uite la tine toata noaptea si poate chiar mai mult. Iti poti marca teritoriul sarutandu-l pe tot corpul si lasandu-i urmele buzelor tale peste tot. Nu te prezenta cu obisnuitul aspect natural in fata iubitului tau. Este adevarat ca iti iubeste chipul angelic, insa azi demonstreaza-i ca il iubesti intr-un mod diferit.

Fa in asa fel incat sa apari in fata sa cat mai sumar imbracata sau fara sa porti ceva pe tine. Nu numai ca ii vei face o surpriza placuta, dar veti avea parte de noi senzatii in pat. Daca iti este rusine sa apari complet dezbracata in lumina, poarta un accesoriu in zona bikiniilor. Chiar daca pare ciudat, nu purta tanga, ci mai degraba chilotei gen boxeri. Se pare ca acestia sub mult mai sexi, deoarece fac fundul sa arate mai sexy.

Ofera-i cadou de Ziua Indragostitilor cel mai potrivit parfum

Alege un parfum special doar pentru dormitorul vostru. Pulverizeaza parfum pe gat, la incheieturi si la genunchi pentru a-l excita de fiecare data cand te atinge. Nu folosi acelasi parfum pe care il folosesti de obicei, chiar daca iubitului tau ii place.

Ziua iesi in oras cu prietenele pentru ca iubitul tau sa nu banuiasca de ceea ce il asteapta seara. Daca ai sta in casa toata ziua si ai astepta sa apara printul pe un cal alb cu un buchet de flori, ai gresi.

Cum distrugi Ziua Indragostitilor? Cumparandu-i un cadou neinspirat

In cazul in care vrei sa iesiti in oras, alege un loc special pentru amandoi. Sincer? Restaurantul nu este o decizie tocmai inteleapta pentru ca toata lumea va face acelasi lucru de Ziua Indragostitilor.