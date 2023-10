Idei preconcepute despre orgasm

Fie ca dureaza doua minute sau doua zile, actul sexual este o activitate complicata si stabilirea modului in care se produce orgasmul este destul de dificil de facut.

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, oamenii si-au facut si idei preconcepute, false, despre orgasm, scrie yuppy men's only.

1.Orgasm = ejaculare. Desi este greu sa ne imaginam orgasmul masculin in absenta ejacularii, cele doua nu sunt sinonime. Orgasmele difera in intensitate, uneori se pot manifesta prin simple contractii ale prostatei urmate de senzatii usoare de placere, alteori se pot solda cu respiratie sacadata, urlete necontrolate, contractia muschilor fetei si in final dulcele sentiment de imponderabilitate, de relaxare maxima.

Desi ejacularea se produce dupa orgasm, cele doua procese pot fi deseori resimtite simultan. Uneori placerea este mica, dar ejacularea apare, alteori ejacularea precede sau nu orgasmul.

2.Barbatii nu se confrunta cu anorgasmia. Aceasta este o dereglare a constitutiei psihice, o boala care se manifesta indiferent de calitatea contactului sexual.

La barbati incapacitatea de a ejacula se poate confunda cu anorgasmia, tocmai din pricina asocierii orgasmului cu ejacularea, insa corespunde de multe ori cu inhibitiile sau cu teama de a fi dominati.

3.Circumcizia nu influenteaza intensitatea orgasmului masculin. Odata ce s-a indepartat pielea care protejeaza capul penisului, exista posibilitatea ca acesta sa se desensibilizeze intr-o oarecare masura. Astfel, sunt sanse ca barbatii circumcisi sa aiba nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la orgasm, ceea ce nu este neaparat un dezavantaj.

4.Intensitatea orgasmului masculin nu depinde de anumite pozitii sexuale. Orgasmul masculin poate depinde de anumite pozitii sexuale, insa mai putin decat in cazul femeilor. De cele mai multe ori, placerea barbatilor este determinata de imaginea corpului partenerei lor si mai putin de propriile zone erogene.

5.Orgasmul se obtine mult mai usor prin sex oral decat prin penetrare. Fals. Totul depinde de preferintele ambilor parteneri. Exista barbati si femei care prefera sexul oral, fie ca singura metoda de obtinere a orgasmului, fie ca varianta auxiliara a penetrarii si sunt femei sau barbati care pot atinge orgasmul exclusiv prin contactul organelor genitale.

6.Normal este ca partenerii sa aiba orgasm la fiecare contact sexual. Numarul orgasmelor nu trebuie sa fie direct proportional cu numarul actelor sexuale. Exista foarte multe situatii in care barbatii sau femeile ajung la orgasm de mai multe ori sau deloc in timpul unei partide de sex, ceea ce nu este anormal.

7.Ejacularea trebuie sa fie intensa de fiecare data. Intensitatea ejacularii depinde de anumiti factori, cum ar fi numarul partidelor de sex dintr-o anumita perioada, frecventa masturbarii masculine, anumite probleme de sanatate. Prima ejaculare este mai puternica si scade in intensitate pe masura ce partenerii continua sa faca sex intr-o zi.

8.Orgasmul feminin depinde de abilitatile sexuale ale barbatului.Barbatii sunt sau nu apreciati pentru performantele lor in pat, insa experimentarea orgasmului feminin depinde in mare parte de femeia care si-l doreste. Daca ea nu poate avea orgasm vaginal, nu este neaparat vina barbatului, decat poate in masura in care dimensiunile penisului sau nu sunt tocmai notabile.

