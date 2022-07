Japonezii, indemnati sa faca mai mult sex

In conditiile in care Japonia are una dintre cele mai mici natalitati din lume si risca sa scada pana la 30 demilioane in urmatorii 40 de ani, Asociatia de Planning Familial din Japonia indeamna cetatenii tarii sa faca mai mult sex, eventual neprotejat.

Un studiu recent arata ca majoritatea cuplurilor nipone cu varste sub 50 de ani fac sex de 45 de ori pe an, in conditiile in care media, in lume, pe aceeasi grupa de varsta, este de 103 partide de amor pe an, informeaza iol.co.za.

Japonezii se plang insa de faptul ca sunt mult prea obositi dupa munca pentru a mai face sex, motiv pentru care Ministerul Muncii intentioneaza sa ii scuteasca pe angajatii cu copii sub trei ani de la orele suplimentare si sa le limiteze orarul la sase ore pe zi.

