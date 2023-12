Sex ieftin la Londra: 18 euro

Londra este impanzita de case de toleranta in care partidele de sex sunt ieftine si, la cererea clientului, neprotejate. Bordelurile londoneze ofera sex pentru numai 18 euro si, la cerere, sex neprotejat, pentru care se percepe o taxa suplimentara de 15 euro.

Pretul unei partide de sex neprotejat in bordelurile londoneze este de cel mult 30 de euro, arata un studiu al cercetatorilor britanici.

Casele de toleranta, care opereaza in special in spatiile rezidentiale, au preturi cuprinse intre 18 euro pentru sexul protejat si 78 de euro pentru prestarea de servicii complete (toate tipurile de sex), relateaza BBC.

Cercetatorii, pretinzand ca sunt interesati de oferta, au telefonat la 921 de bordeluri, care aveau reclame in ziarele locale. In Londra exista in medie 28 de bordeluri in fiecare dintre cele 33 de cartiere ale orasului, care au venituri anuale intre 61 si 150 milioane de euro.

Descoperirea nu reprezinta decat o mica parte din afacere, conform cercetatorilor, deoarece singurele surse de informatii au fost in acest caz anunturile din ziare si nu websiteurile sau numerele speciale cu 89.

Multe dintre bordeluri operau prin intermediul unor afaceri legale, erau licentiate ca saloane de sauna sau masaj, desi majoritatea aveau sediul in apartamente din zone rezidentiale.

Femeile proveneau din 77 grupuri etnice diferite, multe fiind originare din Europa de Est si din sud estul Asiei. Media de varsta este de 21 de ani, dar in multe dintre locuri lucreaza minore.