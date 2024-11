Vedete luate la bani marunti, cu Marius comediantul: Ce cadouri primesc divele de Sarbatori

Inca putin si gata! S-a dus 2013. Alergam dupa cadouri de Sarbatori, dar uitam sa alergam dupa interiorul nostru, dupa ceea ce suntem noi cu adevarat. Am analizat situatia si m-am gandit si eu, cu superficialitatea care caracterizeaza multe vedete din Romania, sa specific niste cadouri pentru cateva nuante de femei care apar la TV.

Sa o luam in ordinea decolteului.

Pentru Daniela Crudu cadoul ar fi deosebit. I-as cumpara 2 bidoane de silicon, as scrie pe ele Silicon Versace si i-as spune ca daca le bea, garantez ca o sa ii creasca sanii. La instructiuni, as scrie "Acesta nu este un supliment alimentar!". Nu ma indoiesc ca o voi vedea cum duce bidonul la gura si imi spune: "Marius, o beau lent si cu inghitituri mari, cum am invatat eu singura!".

Un cadou-sugestie, foarte ieftin, i-as face si Sanzianei Buruiana. Tipa blonda cu bustul mare si atat. Va mai amintiti? Ei i-as sugera ca in perioada iernii sa isi faca un cadou simplu: sa se tunda de tot si sa devina cheala. De ce? Pentru ca o sa ii explic sistemul de energie solara.

Placile acelea care primesc razele soarelui si se incarca, oferind energie. Ii spun ca acelasi lucru se va intampla si la ea. Daca sta cu capul gol, in frig, pe perioada iernii, o sa ii bata soarele in cap si o sa devina mult mai inteligenta, caci va primi energia lui. Poate face chestia asta si cu pieptul, in fata la Universitate.

Andreea Raicu va spune ceva? Va spune. Haine de firma, genti scumpe, tinute de bani multi, si ea slaba. Prea slaba si obsedata de greutatea ei! Chiar i-as face o aroganta, recunosc. As merge in bazar si i-as cumpara o tinuta pe care sa platesc maxim 20 de euro. Dupa care sa rog croitorul sa ii imprime sigla de la o firma de haine foarte cunoscuta si l-as ruga sa ii puna in captuseala niste bucati de plumb.

Sunt sigur ca Andreea va face o criza si ar intra in depresie cand se va pune pe cantar si isi va observa greutatea. "Of, ce m-am ingrasat!! Cu haina asta, am 60 de kg, dublu fata de cum am fost pana acum!"

Cel mai frumos cadou vreau sa fie pentru Oana Roman. Ii trimit o invitatie la petrecerea de Anul Nou. Ii spun ca se va tine cu bufet suedez, ii pun o esarfa la ochi pana la intrarea intr-o sala foarte mare, iar cand o sa ii dau jos esarfa, in fata ei se va "asterne" o masa plina cu farfurii de toate marimile si culorile... insa toate sa fie goale!!! Cu toate astea, sa scrie pe fiecare: Shaorma, Sarmale, Salam, dar... sa fie goale! In capul mesei, as pune cea mai mare farfurie goala, pe care as scrie "Astazi, post negru!".

Zilele astea am fost Mos Craciun pentru un centru de copii. Darurile au fost masinute, caiete, fructe sau dulciuri. Mi-am amintit ca ei nu au nici haine de firma, nici icre negre sa manance, nici tablete sau smartphone-uri si nici vise cu masini scumpe. Ei sunt simpli, frumosi si plini de iubire fata de cei care ii inconjoara. Daca "ii inconjoara".

Ma gandeam ca, inainte de toate, nu doar de Sarbatori ar trebui sa avem atitudinea asta, ci permanent. Va sugerez ca una din dorintele voastre sa fie aceea de a primi un dar la fel de simplu: multa iubire din partea tuturor celor apropiati. Asta e cel mai important cadou!

Sa aveti un 2014 atat de frumos, cat sa va faca cei mai fericiti oameni de pe Pamant. Asta va doresc! Ne citim la anu', toate bune!

Marius, comediantul

www.standupcumarius.ro

