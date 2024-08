Copiii nostri pot face dragoste, cu noi in casa?

Multi parinti stiu ca fiii si fiicele lor intretin raporturi sexuale cu ei in casa, dar se prefac ca nu stiu ce se intampla in camera alaturata, osciland intre jena si dorinta de a-i lasa liberi.

Expertii in materie invita la recuperarea anumitor reguli in acest sens, deoarece viata sexuala manifestata sub ochii parintilor nu este un semn de autonomie, iar libertatea in exces impiedica cresterea, relateaza Corriere dela Sera.

Anumiti parinti gresesc pretinzand ca nu stiu ce se intampla in camera alaturata, iar altii vor sa fie informati de tot ce se intampla sub acoperisul propriu, dar accepta in mod tacit situatia.

Conform unui studiu al Societatii italiene de ginecologie si obstetrica, 31% dintre fete au intretinut primul lor raport sexual in casa partenerului, 26% in casa proprie, 19% in masina, 11% afara, in aer liber si 10% la scoala.

Luigi Turineze, medic si psihanalist italian, recomanda insa mentinerea anumitor bariere de decenta intre copii si parinti.

"Daca nu exista obstacole, ei nu vor face niciodata efortul de a evolua, de aceea este utila restabilirea unor limite, mai cu seama in perioada adolescentei", spune Turineze.

"Vreau sa spun ca un fiu poate sa aduca pe cineva acasa, noaptea tarziu, dar la sase dimineata trebuie sa-l scoata pe ascuns, inainte ca parintii sai sa se trezeasca", a subliniat specialistul.

Medicul sustine ca tinerii lipsiti de pudoare in ceea ce priveste manifestarea si consumarea sentimentelor de dragoste in fata mamei si a tatalui pot parea autonomi, dar in realitatea lucrurile stau tocmai invers.

"Excesiva libertate si egalitatea rolurilor reprezinta o situatie periculoasa si ambigua. In acest mod, tinerii nu cresc si nu lasa niciodata casa parinteasca", incheie Turineze.

Ads