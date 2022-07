Gravidele au cale libera la sex

Noi studii ale cercetatorilor canadieni si americani aduc in prim plan vesti linistitoare pentru femeile insarcinate: pot face sex fara grija.

Gravidele nu trebuie sa fie ingrijorate ca ar putea deranja copilul in timpul unui episod erotic pasional cu partenerul lor - relateaza AGI Salute, citand revista Canadian Medical Association Journal.

Potrivit unui articol publicat de aceasta, oamenii de stiinta sunt convinsi ca sexul pe durata gravidiei este absolut benefic - nici vorba de contraindicatii pana in ultimile saptamani de sarcina.

Prudenta este recomandata in schimb mamelor care asteapta gemeni, dar chiar si in aceste cazuri nu au fost identificate probe concrete care sa demonstreze existenta unor riscuri majore.

"A face sex este perfect normal in lunile de sarcina - gravidele fara probleme deosebite pot fi linistite", a comentat Clair Jones, medic in cadrul departamentului de Obstetrica al Spitalului Sinai din New York.

