Decolteul saptamanii: Originala si dezinhibata (Foto)

Da-i Rihannei doar o esarfa si tot va reusi sa arate sic, pentru ca o va folosi in loc de sutien!

Cantareata originara din Barbados s-a fotografiat duminica la piscina, in compania prietenilor, purtand, in loc de sutien, o esarfa.

Si-a pus insa in valoare decolteul amplu prin niste lantisoare subtiri, din aur. Partea de sub sani era oricum scoasa in evidenta de tatuajul supradimensionat realizat in urma cu ceva vreme.

Decolteul saptamanii: Mai sexy de atat nu se poate

Vedeta in varsta de 27 de ani nu este doar dezinhibata, ci este cu adevarat poasionata de moda, ea castigand si un premiu in acest sens.

Partea de sus a "costumului de baie" a fost realizata dintr-o esarfa Hermes, asa dupa cum mentioneaza artista pe Instagram.

Foto: Instagram/Rihanna

A.S.