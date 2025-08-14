Cistita, diabet sau cancer la prostata? Vezi cum poti sa te feresti de ele

Autor: Dumitru Constantinescu
Sambata, 07 Decembrie 2013, ora 21:28
5421 citiri
Foto: pebbleinthestillwaters.blogspot.com

Cercetatorii australieni au studiat o practica sexuala in jurul careia au plutit mereu numeroase controverse. Ei spun ca masturbarea aduce multe beneficii corpului nostru, in ciuda parerii generale negative pe care oamenii o au fata de aceasta.

Exista chiar si teorii conform carora masturbarea ar putea cauza orbire si nebunie, insa ele nu s-au dovedit adevarate. In schimb, cercetatorii din Australia aduc dovezi stiintifice care arata ca aceasta practica sexuala este buna pentru sanatatea noastra, scrie inquisitr.com.

Anthony Santella si colegii sai de la Universitatea din Sydney, au ajuns la concluzia ca aceasta practica ne poate feri de multe boli. Printre acestea se numara cistita, diabetul si cancerul la prostata.

Statisticile arata ca 94% dintre barbati se masturbeaza, in cazul femeilor procentul fiind de 85%. Specialistii spun ca masturbarea este practicata chiar si de copii in faza intrauterina. La femei, masturbarea previne infectiile cervicale si cele ale tractului urinar. In acest fel, lichidul cervical plin de bacterii este eliminat din corp.

In plus, masturbarea reduce insomnia, eliberand stresul si tensiunea acumulata in corp. In cazul barbatilor, masturbarea ii protejeaza impotriva cancerului la prostata, prin eliminarea toxinelor din aceasta glanda.

O alta boala, cum ar fi depresia, este prevenita prin eliberarea de endorfina in timpul masturbarii. La fel se intampla si cu nivelul hormonului cortizol din corp. Toate acestea intaresc sistemul imunitar si ne protejeaza impotriva unui numar mare de afectiuni.

#beneficii masturbare, #prevenire boli , #viata sexuala
