Greselile fatale pe care femeile le fac in timpul sexului

Cu cat o legatura amoroasa intima devine mai solida sub cimentul timpului, cu atat sexul in cuplu tinde sa devina mai plictisitor si monoton. Adesea, acest lucru se intampla din cauza unor greseli pe care le fac atat barbatii, dar si femeile.

Teen Problem a contabilizat cele mai frecvente greseli pe care femeile le fac in timpul actului sexual:

1. Femeile isi fac griji cu privire la goliciunea lor - cand un om se gandeste intens la modul cum arata, in timpul actului sexual, ii va fi imposibil sa se relaxeze si sa se daruiasca momentului. Scade, astfel, probabilitatea ca acel om sa simta placerea actului sexual in sine. Femeile trebuie sa invete sa uite de defectele lor fizice, in timp ce fac sex, deoarece barbatii nu observa o mare parte a acestora, mai ales atunci cand sunt sub asternuturi.

2. Doamnele nu incep primele jocurile iubirii - marea majoritate a reprezentantelor polului sexual feminin se tem ca vor fi privite ca fiind persoane avide de placere si agresive in fata partenerului. Insa nu trebuie sa-si faca griji, pentru ca si barbatilor le place sa fie curtati. Majoritatea barbatilor simt ca, intotdeauna, ei sunt cei care initiaza actul sexual, ceea ce atenueza dorinta, pe masura trecerii timpului. Exista, de asemenea, barbati care cred ca femeile nu sunt interesate de sex. Adevarul este ca interesul doamnelor este tot atat de mare ca si cel al domnilor. De aceea, este frumos si util ca, din cand in cand, femeile sa-i arate partenerului ca au dorinta sexuala si astfel sa ia initiativa in mainile lor.

3. Doamnele sunt impotriva lucrurilor noi in dormitor - cand doi oameni sunt de mult timp impreuna, este bine ca, in anumite momente, sa-si diversifice viata sexuala. In majoritatea cazurilor, barbatii sunt cei care propun lucruri noi, iar femeile preiau incorect dorintele lor. Ele se gandesc ca partenerul lor nu este multumit de sexul de pana atunci, de aceea acestia isi doresc mereu lucruri noi si neobisnuite. Este bine ca doamnele sa-si schimbe acest mod de gandire, dar nici sa nu faca lucruri pe care nu le agreeaza. Varietate, dar cu lucruri care sunt acceptate de amandoi.

4. Sexul nu este un act destinat exclusiv barbatilor - pentru barbati sexul este un element important al relatiei pe care o intretin. Actul sexual este mult mai satisfacator atunci cand are loc intre doi oameni care se iubesc cu adevarat. Cele mai mari doua idei preconcepute in aceasta directie este ca femeile nu iubesc sexul iar barbatii nu sunt topiti dupa gesturi romantice. Total fals, doamnele ar trebui sa prelungeasca satisfactia sexuala, apeland la gesturi romantice.

5. Partenerii nu vorbesc direct - conversatiile deschise, legate de sex, ne fac sa ne simtim inconfortabil, indiferent de perioada petrecuta alaturi de partener. Aceste discutii sunt extrem de importante pentru ca un om trebuie sa imparta si sa auda preferintele partenerului sau, pentru a face viata sexuala mult mai satisfacatoare.

6. Conform parerii unanime a femeilor, barbatii sunt gata intotdeauna sa fac sex. Acest lucru nu este adevarat. Si barbatii au probleme la locul lor de munca, in familie, in viata cotidiana, ceea ce poate afecta dorinta lor sexuala. Femeile nu se asteapta la astfel de atitudini si raman surprinse cand inteleg ca partenerul lor intim nu este dispus sa mearga in dormitor, luand acest gest ca pe un afront la adresa lor. Doamnele trebuie sa inteleaga ca lipsa dorintei sexuala nu inseamna neaparat si lipsa sentimentelor, ci pur si simplu, in acel moment, barbatul nu are dorinta sexuala.

