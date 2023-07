Mimarea orgasmului - trucul clasic al femeii nesatisfacute

In memoriile sale, o cunoscuta curtezana din saloanele stralucitoare ale Frantei de odinioara marturisea, cu toata convingerea, ca nu exista orgasm la femei. Era sincera. Intr-adevar, ea nu simtise niciodata aceasta placere sublima. Pentru ea, asa ceva nu exista.

Resemnarea nu aduce nimic bun

Nici astazi, orgasmul nu exista pentru multe femei. Motivele sunt numeroase, specialistii le-au explicat, dar n-au reusit sa inlature cauzele si poate nici nu s-au straduit destul.

Cauzele se refera adesea la modul brutal cum a procedat barbatul atunci cand ea incerca primul contact, la o alta experienta traumatizanta traita cu prilejul actului sexual, la disfunctii organice si, nu in ultimul rand, la o educatie incarcata cu prejudecati nocive.

Cel mai ciudat este faptul ca adesea femeia se resemneaza usor si se convinge pe ea insasi ca orgasmul nu exista, ca nu poate fi decat o inchipuire, sau ca ceea ce i s-a intamplat o data n-are cum sa i se mai repete vreodata, din motive tainice.

In orice caz, femeia accepta renuntarea la orgasm cu mai multa usurinta decat ar face-o barbatul, pentru care faptul coincide cu o descarcare organica aproape imposibil de stapanit.

Pe de alta parte, lipsa unui orgasm al partenerei starneste nemultumirea barbatului, ajungand chiar pana la insatisfactie.

Autosugestia este contraproductiva

Este dezarmant pentru femeie sa constate ca ea ii provoaca lui insatisfactie, prin insatisfactia ei. Autosugestionandu-se ca este incapabila sa ajunga la orgasm, femeia renunta sa mai aspire la asa ceva, multumindu-se sa mimeze ceea ce nu exista.

Uneori hotaraste singura, ascunzand taina in sufletul ei, altadata se lasa sfatuita de o prietena sau se documenteaza. Literatura de profil exista.

Recent, specialistii au realizat un sondaj pe tema "De ce si cat de des simulezi orgasmul in timpul actului sexual?" - informeaza factrom.ru, citand Cosmopolitan. Rezultatul anchetei este cel putin neasteptat:

1. Numarul femeilor care simuleaza orgasmul se ridica la 86%.

2. Pe unele respondente faptul nu le deranjeaza, dar 49% din ele sunt efectiv vexate si recurg la acest procedeu numai ca sa-si vada patenerul multumit.

3. Marea majoritate, respectiv 79%, sunt convinse ca partenerul nu-si da seama de faptul ca ea simuleaza placerea.

4. 90% dintre femeile care se prefac ca au orgasm declara ca sunt hotarate sa-i marturiseasca partenerului adevarul si ca el le va intelege si va accepta situatia.

5. 54% din femei ar renunta si la simulare daca n-ar sti ca, in acest caz, barbatul insista, prelungeste durata actului sexual, iar ele doresc sa termine mai repede.

Femeia nu si-a castigat inca toate drepturile

Psihologii considera ca n-ar trebui trecut cu usurinta peste aceasta incomoda realitate. Este cel putin anacronica.

Multe femei care s-au emancipat in viata sociala, in cea profesionala sau in relatiile de familie n-au depasit stadiul primitv acolo unde tainele vietii pulseaza mai fierbinte ca oriunde: viata sexuala.

Incatusarea medievala a femeii inca mai are ecouri neasteptate, in ciuda nonconformismului, a emanciparii si nedescriminarii cu care se lauda societatea secolului nostru.

Este nedrept si amoral ca femeii sa nu-i fie restitutit un drept pe care natura i l-a dat, iar sarcina le revine psihologilor, medicilor, partenerilor de sex, dar si femeilor insasi, care pot gasi o bogata literatura de specialitate, unde pot descoperi ca inca mai au de aflat multe.

