Pilula contraceptiva pentru barbati, testata cu succes

O pilula contraceptiva pentru barbati, fara efecte secundare, a fost testata cu succes pe soareci, oamenii de stiinta fiind optimisti ca va putea fi folosita in cativa ani la nivel mondial.

Pilula opreste temporar productia de sperma, fara a cauza probleme de fertilitate pe termen lung, relateaza Daily Mail.

De multa vreme se incearca punerea la punct a unui contraceptiv masculin sub forma de pilula, echivalentul anticonceptionalelor pentru femei, insa nu cu prea mult succes. Pana acum au fost create vaccinuri sau injectii, insa nu pilule, iar multe contin steroizi ce pot avea efecte secundare grave, cum ar fi bolile de inima si impotenta.

Nu este si cazul acestei pilule, care nu contine steroizi si nici nu are efecte secundare.

Pilula a fost pusa la punct de cercetatorii de la Universitatea Columbia din New York si actioneaza asupra organismului nelasandu-l sa foloseasca Vitamina A, care este vitala pentru productia de sperma. Desi aceeasi vitamina este cruciala si pentru vedere, cei care au lucrat la acest proiect spun ca acest simt nu are de suferit. In plus, mai sustin ei, indata ce se opreste administrarea, si efectul dispare.

Deocamdata nu se stie cat de frecvent ar trebui luata pilula, dar se banuieste ca o data pe zi ar fi suficient. Se lucreaza in prezent si la o versiune mai puternica, mai concentrata, care se se elibereze treptat in organism si care sa nu fie administrata decat o data pe saptamana.

In cazul experimentelor de laborator, soarecii s-au imperecheat fara probleme, ceea ce inseamna ca pilula nu le-a afectat nici dorinta sexuala.