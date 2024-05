Unde sa mai facem sex?

Cand viata sexuala devine monotona, trebuie sa adaugi cateva "ingredinte" picante pentru a o readuce in forma initiala. Te-ai saturat de banalul dormitor atunci cand faci sex? Schimba-l cu ceva mai interesant.

Peste 1.500 de persoane au votat care sunt cele mai populare locuri pentru a face sex, potrivit Cosmopolitan. Iata care sunt acestea.

Pe ultimul loc cu un punctaj de 29% se afla spalatoria. Te tenteaza? Daca te-ai hotarat sa ai parte de o astfel de experienta, ai grija sa te asezi pe masina de spalat, nu pe uscator. Asteapta ca masina sa isi incearca ciclul de spalare si puneti-va pe treaba.

Cu un punctaj de 34% pe locul noua s-a clasat dormitorul parintilor. Pentru cateva momente de distractie maxima cere-i prietenului tau sa iti spuna din cand in cand "Who's Your Daddy?".

Sexul in cort s-a clasat pe locul opt cu un punctaj de 37%. Din experienta celor care au facut deja sex in cort, trebuie sa afli ca nu trebuie sa faci foarte mult zgomot si sa te limitezi la pozitiile cat mai simple.

Parcul este un alt loc interesant unde te poti bucura de o partida de sex si s-a clasat pe locul sapte cu 42%. Sexul in parc reprezinta satisfactie si adrenalina in acelasi timp.

Credeai ca masa din bucatarie are rolul sa mananci pe ea si sa prepari mancarea? Afla ca lucrurile nu stau chiar asa. Sexul pe masa din bucatarie s-a clasat pe locul sase cu un punctaj de 48%.

Tu, natura si partenerul tau reprezentati echipa perfecta. Sexul in padure este pe locul cinci cu 49%. Trebuie sa ai grija la muscaturile insectelor si sa nu intri foarte mult in contact cu iarba, pentru a nu te irita.

Pe locul patru s-a clasat sexul in apa, cu un punctaj de 54%. In mod ironic, sexul in apa poate usca lubrificarea naturala si este recomandabil sa folositi un lubrifiant pe baza de silicon, care sa reziste la apa.

Sexul in camera copilariei a fost ales de 65% dintre persoanele care au participat la sondaj si se afla pe locul trei. Profita de ocazia ca parintii tai nu sunt acasa si fa sex cu partenerul tau in camera copilariei tale, in acest mod te vei simti precum un adolescent rebel.

Cele mai multe cupluri aleg masina atunci cand vine vorba de senzatii ceva mai tari. Sexul in masina ocupa locul doi cu un punctaj de 80%.

82% dintre participanti au declarat ca adora sa faca sex in cada sau sub dus. Apa calda, multa spuma si proasoapre calde pentru final, de aceste lucruri aveti nevoie pentru o partida de sex minunata.