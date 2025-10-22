De trei luni, un chirurg de la Spitalul Sf. Ioan din București încearcă să cumpere un scaun ergonomic: „Tot o să câștig războiul scaunului, nu mă las”

La Spitalul Sfântul Ioan din București, un simplu scaun ergonomic a devenit o luptă între un medic și sistemul public de achiziții. Stoian Alexandru, chirurg plastician, a povestit pe o rețea de socializare că se confruntă de peste trei luni cu obstacole aparent absurde, care îl împiedică să cumpere un scaun esențial pentru confortul și siguranța lui în sala de operații.

„Exasperat de faptul că unii pacienți mă hărțuiesc de-a dreptul cu șpaga după operație, și mai mult, de stupoarea amestecată cu neîncrederea suspicioasă din privire când refuz (‘ceva nu mi-a făcut cum trebuie’), am venit cu o soluție”, scrie medicul pe Facebook.

Inspirat de experiența sa de la Călărași, Alexandru a propus strângerea de donații pentru echipamentele spitalului, o metodă legală prin care pacienții își puteau arăta recunoștința. „Pe vremea când lucram la Călărași, cei care voiau să-și arate recunoștința pentru serviciile noastre ofereau diferite sume de bani secției, pe baza unui contract, sume pe care le foloseam după să achiziționam bunuri destinate vieții din spital”, scrie el.

Coșmarul birocratic

La Sf. Ioan, două obiecte au fost prioritare: un aspirator de secreții bronșice și un scaun pentru blocul operator. Aspiratorul a ajuns rapid, dar scaunul s-a transformat într-un coșmar birocratic. „Multe operații din chirurgia plastică sunt dinamice, ne mișcăm mult, schimbăm poziția, trecem de la cap la mână, apoi la coapsă, din nou la cap și tot așa. Stam multe ore în sală și este foarte important să avem o poziție cât mai ergonomică, altfel apar contracturile musculare, ne dor toate, înțepenim și sfârșim cu hernii de disc îngrozitoare”, adaugă acesta.

Ads

Situația în blocul operator este departe de a fi ideală: taburetele sunt instabile, fixe sau cu mecanisme defecte. „Un amănunt care face real diferență la un scaun pentru blocul operator este ca maneta care ajustează înălțimea taburetului să poată fi acționată cu piciorul. Altfel tot procesul devine foarte anevoios. Să rogi în continuu asistentul de sală să-ți aranjeze scaunul. Se pierde timp, te oprește din operat, frustrează, prelungește timpul operator”, mai scrie medicul.

Încercările de a rezolva problema prin departamentul de achiziții s-au lovit de un zid birocratic. După negocieri și documentare, promisiunile nu s-au concretizat. „Intrăm în luna august, încă nimic, dau niște mesaje… pauză. Pe la jumătatea lui septembrie mi se pune rău pata. Trimit un mesaj destul de acid, jignesc fără să jignesc propriu-zis, răspunsul vine instantaneu. Îmi dau seama că de partea cealaltă este un ‘om al sistemului’, nu-l atinge nimic, nu înțelege nimic”, povestește el.

Ads

Și ca și cum frustrările nu erau suficiente, o ordonanță de urgență interzicea achiziția de obiecte de inventar, limitându-se la materiale sanitare. „În traducere, îmi iau adio de la scaun, pot să mă mulțumesc doar cu seringi, comprese, pansamente… prostii consumabile, atâta efort pentru atât de puțin!”, conchide medicul.

Chiar și așa, Stoian Alexandru nu renunță: „La nivel macro, scaunul meu nu înseamnă nimic, dar este o metaforă cu privire la faptul că schimbarea începe în și prin noi. Tot o să câștig războiul… scaunului, nu mă las”.

Ads