De trei luni, un chirurg de la Spitalul Sf. Ioan din București încearcă să cumpere un scaun ergonomic: „Tot o să câștig războiul scaunului, nu mă las”

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 12:21
676 citiri
De trei luni, un chirurg de la Spitalul Sf. Ioan din București încearcă să cumpere un scaun ergonomic: „Tot o să câștig războiul scaunului, nu mă las”
Medici în timpul unei operații FOTO: Pixabay

La Spitalul Sfântul Ioan din București, un simplu scaun ergonomic a devenit o luptă între un medic și sistemul public de achiziții. Stoian Alexandru, chirurg plastician, a povestit pe o rețea de socializare că se confruntă de peste trei luni cu obstacole aparent absurde, care îl împiedică să cumpere un scaun esențial pentru confortul și siguranța lui în sala de operații.

„Exasperat de faptul că unii pacienți mă hărțuiesc de-a dreptul cu șpaga după operație, și mai mult, de stupoarea amestecată cu neîncrederea suspicioasă din privire când refuz (‘ceva nu mi-a făcut cum trebuie’), am venit cu o soluție”, scrie medicul pe Facebook.

Inspirat de experiența sa de la Călărași, Alexandru a propus strângerea de donații pentru echipamentele spitalului, o metodă legală prin care pacienții își puteau arăta recunoștința. „Pe vremea când lucram la Călărași, cei care voiau să-și arate recunoștința pentru serviciile noastre ofereau diferite sume de bani secției, pe baza unui contract, sume pe care le foloseam după să achiziționam bunuri destinate vieții din spital”, scrie el.

Coșmarul birocratic

La Sf. Ioan, două obiecte au fost prioritare: un aspirator de secreții bronșice și un scaun pentru blocul operator. Aspiratorul a ajuns rapid, dar scaunul s-a transformat într-un coșmar birocratic. „Multe operații din chirurgia plastică sunt dinamice, ne mișcăm mult, schimbăm poziția, trecem de la cap la mână, apoi la coapsă, din nou la cap și tot așa. Stam multe ore în sală și este foarte important să avem o poziție cât mai ergonomică, altfel apar contracturile musculare, ne dor toate, înțepenim și sfârșim cu hernii de disc îngrozitoare”, adaugă acesta.

Situația în blocul operator este departe de a fi ideală: taburetele sunt instabile, fixe sau cu mecanisme defecte. „Un amănunt care face real diferență la un scaun pentru blocul operator este ca maneta care ajustează înălțimea taburetului să poată fi acționată cu piciorul. Altfel tot procesul devine foarte anevoios. Să rogi în continuu asistentul de sală să-ți aranjeze scaunul. Se pierde timp, te oprește din operat, frustrează, prelungește timpul operator”, mai scrie medicul.

Încercările de a rezolva problema prin departamentul de achiziții s-au lovit de un zid birocratic. După negocieri și documentare, promisiunile nu s-au concretizat. „Intrăm în luna august, încă nimic, dau niște mesaje… pauză. Pe la jumătatea lui septembrie mi se pune rău pata. Trimit un mesaj destul de acid, jignesc fără să jignesc propriu-zis, răspunsul vine instantaneu. Îmi dau seama că de partea cealaltă este un ‘om al sistemului’, nu-l atinge nimic, nu înțelege nimic”, povestește el.

Și ca și cum frustrările nu erau suficiente, o ordonanță de urgență interzicea achiziția de obiecte de inventar, limitându-se la materiale sanitare. „În traducere, îmi iau adio de la scaun, pot să mă mulțumesc doar cu seringi, comprese, pansamente… prostii consumabile, atâta efort pentru atât de puțin!”, conchide medicul.

Chiar și așa, Stoian Alexandru nu renunță: „La nivel macro, scaunul meu nu înseamnă nimic, dar este o metaforă cu privire la faptul că schimbarea începe în și prin noi. Tot o să câștig războiul… scaunului, nu mă las”.

Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale
Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale
Grupul turc Medicana, lider în servicii medicale, își extinde prezența în România prin deschiderea unei reprezentanțe în București și planificarea unui spital modern de 120 de paturi, cu...
Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei
Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, este internată în stare foarte gravă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean...
#Sf Ioan, #spital, #chirurg , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional
  2. Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
  3. Ministrul Finanțelor susține că România nu își permite să crească salariul minim. „Ar fi presiune şi mai mare pe companiile mai mici”
  4. Convorbirile familiei lui Donald Tusk, interceptate cu softul Pegasus. „În numele valorilor tradiționale, desigur”
  5. Avertismentul lui Donald Trump pentru Hamas: „Se va întâmpla repede şi posibil violent”
  6. IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim: ”Directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani”
  7. Furt de aproape un kilogram de aur în Timișoara. O angajată a unui amanet, reținută după ce a amanetat bijuteriile
  8. Românii suflă și-n iaurt. Intervenție în toată regula pentru o friptură arsă: „A venit și duba de la pompe funebre”
  9. Moșteanu, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Dacă nu o scoatem altfel la capăt, organizăm referendum”
  10. ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova