Se urează sau nu ”la mulți ani” de Sfânta Maria Mică? Tradiții și superstiții de 8 septembrie. Urări pentru această zi specială

În data de 8 septembrie, românii sărbătoresc Sfânta Maria Mică, o sărbătoare extrem de importantă în tradiția religioasă. Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică este o zi cu semnificații aparte față de Sfânta Maria Mare, care este însoțită de ritualuri, obiceiuri și urări.

Biserica Ortodoxă sărbătorește în fiecare an, pe 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, zi care mai este cunoscută și ca Sfânta Maria Mică.

Această zi are o semnificație specială în calendarul creștin. Față de Sfânta Maria Mare, care marchează Adormirea Maicii pe 15 august, sărbătoarea de astăzi aduce aminte de venirea pe lume a celei care avea să devină mama Mântuitorului.

Semnificația zilei de 8 septembrie

Sfânta Maria Mică este una dintre cele mai vechi sărbători dedicate Maicii Domnului și una dintre puținele din calendar care amintește de nașterea unui sfânt. De obicei, sfinții sunt pomeniți la moarte, dar în cazul Maicii Domnului, Biserica amintește atât de nașterea ei, cât și de momentul morții, potrivit Creștinortodox.ro.

Creștinii privesc ziua de 8 septembrie ca pe un moment al bucuriei și speranței. Preoții țin slujbe speciale, cântă imnuri dedicate Maicii Domnului și se aprind lumânări pentru sănătatea familiei.

În anumite zone, românii merg la biserică cu fructe de toamnă, cum ar fi mere, pere, struguri, prune și le împărtășesc celor nevoiași sau le dau de pomană pentru sufletele celor morți.

Potrivit tradiției populare, sărbătoarea marchează și un moment de trecere în natură: sfârșitul verii și începutul toamnei. Astfel, recoltele sunt adunate, iar gospodarii încep să se pregătească pentru sezonul rece.

Diferența dintre Sfânta Maria Mică și Sfânta Maria Mare

Sfânta Maria Mare se sărbătorește în data de 15 august. Ea marchează Adormirea Maicii Domnului și este o zi de reculegere și rugăciune. În tradiția populară, oamenii sunt mai rezervați în a spune „La mulți ani!”, dar Biserica precizează că este un praznic al bucuriei, pentru că Fecioara Maria a fost „mutată” la viață veșnică, scriu știrile PRO TV.

Cât despre Sfânta Maria Mică, sărbătoarea are loc în fiecare an pe 8 septembrie. Este un moment legat de naștere și de începuturi, o zi luminoasă, asociată cu speranța și binecuvântarea. Este considerată o zi mult mai potrivită pentru urări și momente de sărbătoare cu cei apropiați.

Cine își sărbătorește onomastica

În data de 8 septembrie se fac urări și felicitări pentru toți cei cu numele Maria și derivatele lui, asta pentru că sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este asociată cu viața și speranța.

Astfel, putem vorbi atât de forme simple, cât și compuse sau regionale, iar printre cele mai cunoscute se numără:

-Maria, Măriuca, Maricica, Mărioara

-Mariana, Marina, Marinela, Mioara, Mia

-Variante moderne precum Mariella, Marisa, Mary

-La bărbați: Marian, Marin, Marinel, Mario.

Peste 2,2 milioane de români poartă nume derivate din Maria, potrivit statisticilor.

Tradiții și obiceiuri

Această zi este bogată și în tradiții populare. În multe zone, românii respectă anumite reguli și obiceiuri pentru a atrage binecuvântări în familie și în casă.

Se zice că nu este bine să se facă treburi gospodărești grele, precum spălatul, cusutul sau munca în câmp, ca să nu atragem necazurile. De asemenea, casele unde arde o candelă la icoana Maicii Domnului sunt considerate ocrotite de rele, cum ar fi furtunile sau incendiile.

Tot pe 8 septembrie, credincioșii duc la biserică fructe de toamnă (struguri, prune și mere). Ele sunt sfințite și apoi împărțite ca pomană.

În tradiția populară, femeile însărcinate se roagă pentru naștere ușoară, iar fetele tinere cer ajutor pentru găsirea unui partener bun.

Această zi anunță și începutul toamnei în agricultură. Se adună strugurii și se culeg plantele medicinale, iar plecarea rândunelelor este privită ca un semn că vremea rece se apropie.

Urări pentru această zi specială

Pe 8 septembrie, milioane de români își sărbătoresc onomastica. Câteva exemple de urări pentru această zi specială:

-„La mulți ani, Maria! Să porți numele acesta cu mândrie și să te bucuri de fiecare clipă”.

-„La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate și de bucurii alături de familie”.

-„Cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc să fii înconjurată de iubire și bunătate”.

-„Să ai parte de bucurii mari și de împliniri frumoase, iar Maica Domnului să fie mereu aproape de tine”.

-„Fie ca Maica Domnului să te ocrotească mereu și să îți aducă pace și liniște”.

