Sărbătoarea Sfintei Parascheva. Tradiții și obiceiuri de 14 octombrie

Credincioșii ortodocși o sărbătoresc în data de 14 octombrie pe Cuvioasa Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești.

Ziua de 14 octombrie este marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, iar mii de pelerini merg la Iași ca să se închine la racla cu sfintele moaște.

Ziua Sfintei Parascheva este o sărbătoare a credinței, un moment în care credincioșii își găsesc pacea în rugăciune. Această zi mai simbolizează curățenia sufletească, nădejdea și dăruirea.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut în Epivat (în prezent Selimpașa, partea europeană a Turciei), în Tracia, pe țărmul Mării Marmara, aproape de Constantinopol, capitală a Imperiului Bizantin. Ea a trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea.

Încă de la o vârstă fragedă a înțeles sensurile profunde ale iubirii de semeni și ale faptelor bune.

Când avea doar 10 ani, în timp ce se afla într-o biserică, ea a auzit la Sfânta Evanghelie cuvintele: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Atunci a decis traseul pe care vrea să-l urmeze, mai exact cel al credinței în Hristos și al jertfirii pentru cei săraci. Toată viața sa și-a împărțit hainele și tot ce avea de preț celor nevoiași.

După ce i-au murit părinții a plecat de acasă și a mers spre locurile sfinte de la Ierusalim. Când a ajuns la Ierusalim a decis să rămână acolo pentru tot restul vieții. Totuși, pe la 25 de ani a plecat de la mănăstirea din pustiul Iordanului și a plecat spre casă, după ce într-o noapte, un înger de lumină i-a spus: „Lasă pustiul şi întoarce-te în patria ta, unde vei da trupul tău, iar sufletul tău se va duce în cer, alături de Mirele tău pe care L-ai iubit mai mult decât pe părinţi, pe rude şi toate bunurile din lume”.

Tânăra Parascheva a plecat înapoi spre casă, unde a trăit modest, fără să fie recunoscută.

Pe la 27 de ani, Cuvioasa și-a oferit sufletul în mâinile lui Hristos, iar trupul ei a fost îngropat aproape de mare.

Moaștele sale au fost descoperite mult mai târziu de un călugăr, după ce Sfânta s-a arătat în viu unui anume Gheorghe din Kallicrateia, om cu frica lui Dumnezeu, şi unei femei pe nume Eftimia. Așa trupul neputrezit și înmiresmat al Sfintei Parascheva a ajuns la Biserica „Sfinţii Apostoli” din Kallicrateia, unde ar fi stat acolo 200 de ani.

Oamenii au început să se închine la sfintele sale moaște, după ce s-a dovedit a fi făcătoare de minuni. Din Kallicrateia, moaştele Sfintei Parascheva au fost duse în 1235 la Târnovo (Bulgaria de astăzi), unde au stat acolo 160 de ani.

După au fost duse în Belgrad, unde au stat până în 1521, apoi s-au întors la Constantinopol, pentru alţi 120 de ani.

În anul 1641, moaștele Sfintei Parascheva au fost trimise spre Moldova. Racla cu moaștele Sfintei a fost adusă cu o corabie din Marea Neagră până la Galați, iar de la acolo a ajuns la Iași.

În Moldova, Sfânta a fost întâmpinată cu mare cinste de Vasile Lupu, mitropolitul Varlaam şi de către episcopii de Roman şi Huşi.

Pe 13 iunie 1641, Sfânta Parascheva a fost pusă în Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”, până în anul 1889, apoi a fost mutată în Catedrala Mitropolitană, unde se află şi în prezent.

Tradiții și obiceiuri

Ce mai mare tradiție legată de Sfânta Parascheva este chiar pelerinajul de la Iași, unde se află racla cu moaștele Cuvioasei, la Catedrala Mitropolitană.

Mii de oameni, din toate zonele țării, vin anual să se roage și să atingă racla, despre care se spune că face minuni.

Pelerinajul este mai mult zile, iar credincioșii aduc flori, lumânări și icoane. Toată această procesiune este un act de credință, iar pelerinii cred că atingerea raclei aduce noroc, sănătate și ajutor în cele mai grele momente.

„O mare masă de credincioși se îndreaptă anual spre orașul celor șapte coline, din inima Moldovei, la Iași, cu nădejde și dragoste pentru a se închina la Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a spus preotul Gabriel Cazacu pentru Digi24.

Sărbătoare Sfintei Parascheva este o zi de odihnă, în care nu se lucrează și nu se fac treburi gospodărești. Spălatul, cusutul, frământatul pâinii sau torsul lânii aduce ghinion sau boli.

Credincioșii merg la biserică să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătate și iertarea păcatelor.

„În credința populară, românii au creat multe tradiții și obiceiuri, legi ale pământului le numim noi. Sunt frumoase aceste obiceiuri, au farmecul lor, dar nu sunt legi ale credinței sau bisericii, țin mai mult de etnografie și folclor.

De Sfânta Cuvioasa Parascheva se împart alimente celor nevoiași și se dau pachete de pomană în amintirea celor dragi, care nu mai sunt printre noi. 14 octombrie este şi zi de pomenire a celor trecuţi în „Lumea Neîntoarcerii”.

Cu acest prilej, se dau de pomană pâine făcută din grâul nou şi must dulce, dar și fructele toamnei precum nuci, gutui, struguri, pere.

Să nu uităm de pelerinajele tradiționale de toamnă și ne referim, punctual, la două evenimente. Am început cu cel de la Iași, de Sfânta Parascheva, și vom continua, spre sfârșitul lunii octombrie, cu pelerinajul din București, de Sfântul Dimitrie ”, mai spune preotul.

Sfânta Cuvioasă Parascheva mai este considerată și ocrotitoarea femeilor credincioase, a fetelor tinere și a caselor gospodărești.

Potrivit tradiției, fetele nemăritate se roagă astăzi pentru dragoste curată, iar mamele cer ajutorul pentru protecția copiilor și sănătate pentru toată familia.

