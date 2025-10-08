Mii de pelerini așteaptă la coadă în ploaie pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul complet al pelerinajului

Pelerinajul religios de la Iaşi, unde mii de pelerini așteaptă la rând în ploaie să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, a început miercuri dimineaţă, 8 octombrie. În cadrul ceremoniei de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, racla cu sfintele moaşte a fost scoasă în cadrul unei procesiuni, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Racla a fost purtată pe umeri de un sobor de preoţi şi aşezată apoi spre închinarea miilor de pelerini care aşteptau deja la rând.

Străzile din jurul catedralei ieşene au fost închise circulaţiei, iar rândul pelerinilor măsoară câteva sute de metri.

Câteva mii de credincioşi au ajuns la Iaşi de la Voluntari, aceştia fiind îmbarcaţi în autocare, cu sprijinul primăriei din localitate.

Potrivit Jandarmeriei, perioada de afluenţă maximă a pelerinilor va fi în apropierea zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanţi va fi continuu, iar şirul de credincioşi se va întinde pe aproximativ trei kilometri, cu un timp de aşteptare care poate ajunge între 16-20 de ore.

Pentru a evita aglomerarea şi producerea de busculade, s-a realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană - str. Arhitect G.M. Cantacuzino - str. Iordache Lozonschi - str. Cloşca - str. Petru Movilă - str. Uzinei - str. Morilor - str. Alexandru Ipsilanti Vodă - str. Sfântul Andrei - str. Iancu Bacalu - Blvd. Regele Ferdinand I al României.

Pe toată perioada desfăşurării manifestărilor religioase de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, preoţi, voluntari şi forţele de ordine vor fi prezenţi în zonele de deplasare ale pelerinilor şi vor sta la dispoziţia celor care vor avea nevoie de sprijin şi îndrumare.

Jandarmeria le cere pelerinilor care ajung la Iaşi să manifeste răbdare şi înţelegere faţă de măsurile luate de organizatori şi să respecte regulile privind accesul în zonă.

Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Programul pelerinajului Sf. Cuvioase Parascheva

Miercuri, 8 octombrie 2025 – Deschiderea oficială a pelerinajului

06:00 – Citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva;

06:30 – Procesiunea cu sfintele moaște, condusă de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

07:00 – Așezarea moaștelor în baldachinul din curtea Mitropoliei;

07:00–11:00 – Sfințirea apei (Aghiasma mică), Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie;

16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Parascheva.

Joi, 9 octombrie 2025 – Sfintele slujbe și Acatistul Sfintei Parascheva

07:00–11:00 – Sfintele slujbe și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

18:00 – Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Muzeul Mitropolitan.

Vineri, 10 octombrie 2025 – Priveghere și slujbe religioase

07:00–11:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00–23:00 – Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025 – Sosirea moaștelor Sfântului Grigorie Palama la Iași

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie;

08:00-12:00 – Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;

12:00–17:00 – Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama;

23:50 – Întâmpinarea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Grecia.

Duminică, 12 octombrie 2025 – Procesiunea Calea Sfinților

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie;

16:00-17:00 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-20:30 – Procesiunea „Calea Sfinților”, cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama;

21:00-00:00 – Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași.

Luni, 13 octombrie 2025 – Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie

07:00–11:30 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

21:00–02:00 – Slujba de priveghere.

Marți, 14 octombrie 2025 – Ziua Hramului Sfânta Parascheva 2025

07:00-09:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare;

09:00–12:30 – Sfânta Liturghie oficiată pe podiumul special amplasat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – Slujba de priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Miercuri, 15 octombrie 2025 – Încheierea pelerinajului și slujba finală

07:00–11:00 – Sfânta Liturghie și Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv;

16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul de încheiere al pelerinajului.

