Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 04:25
381 citiri
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM
Pelerinajul de la Sfânta Parascheva. FOTO / Hepta

Câteva sute de credincioși s-au adunat încă de duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Mulți au venit din timp, pentru a evita aglomerația anunțată în zilele următoare. Organizatorii estimează că rândul ar putea depăși doi kilometri, iar pelerinajul oficial va debuta miercuri, 8 octombrie.

Ziare.com a luat legătura cu Elena Mateescu, șefa ANM, pentru a ne explica la ce vreme ar trebui să se aștepte pelerinii din Iași.

„Pentru județul Iași așteptăm precipitații în jurul a 40-50 de litri pe metrul pătrat, având în vedere că și zona de centru a Moldovei se va afla, începând de mâine seară, de la ora 21:00, până miercuri seara, la ora 23:00, sub o atenționare meteorologică de cod galben. Zonele cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Iar din punct de vedere termic, vremea va fi rece inclusiv în zona Iași, întrucât maximele sunt foarte coborâte, chiar și minimele, pentru prima decadă a lunii octombrie. Vorbim despre maxime de 12-14 grade Celsius, prin urmare pelerinii vor avea parte de vreme rece, ceea ce va fi valabil, de altfel, pentru toată țara.

Cel puțin până joi vor fi maxime de 12-18 grade Celsius și minime de 3-14 grade Celsius, în condițiile în care ar trebui ca, în această perioadă, să avem între 15-24 grade Celsius”, a transmis șefa ANM.

Programul pelerinajului

Arhiepiscopia Iașilor a făcut public programul pelerinajului, transmițând că sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva „reprezintă un prilej de comuniune întru sfințenie a drepților slăvitori creștini din țară, dar și din străinătate”. În anunț se precizează că, în această ediție, credincioșii vor avea prilejul să se închine și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic la finalul zilei de 11 octombrie.

Manifestările prilejuite de hram încep miercuri, 8 octombrie, când, la ora 6:00, este programat Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat de plecarea procesiunii cu sfintele moaște la 6:30. La ora 7:00 relicvele vor fi așezate spre închinare în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, moment în care, concomitent, se va săvârși și sfințirea apei (aghiasma mică) lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”. În aceeași zi, Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie vor avea loc între 7:00 și 11:00 în Catedrala Mitropolitană, iar seara, între 16:00 și 18:00, vor fi Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Joi, 9 octombrie, programul liturgic include din nou Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul, între orele 7:00 și 11:00, urmate la 16:00–18:00 de Vecernie și Paraclis, iar la ora 18:00 va avea loc în Muzeul Mitropolitan prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

Vineri, 10 octombrie, în intervalul 7:00–11:00 sunt programate Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul, iar după-amiaza, între 16:00 și 16:30, va fi Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; seara, între 19:00 și 23:00, se va oficia slujba de priveghere cu Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Catedrala Mitropolitană.

Sâmbătă, 11 octombrie, zi în care sunt programate mai multe momente speciale, Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie se vor desfășura între 7:00 și 11:00, iar între 8:00 și 12:00 va avea loc sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași. În Muzeul Mitropolitan se va derula, între 12:00 și 17:00, Cinemaratonul – Festivalul de Film Quo Vadis (retrospectivă 2024). După Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, programat de la 16:00 la 16:30, țintele liturgice ale serii (19:00–23:00) includ slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama. La 23:30 sunt anunțate întâmpinarea sfintelor moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama la aeroportul din Iași, iar la 23:50 acestea urmează să fie întâmpinate la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie, programul liturgic va începe la 7:00 și va include Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama și Sfânta Liturghie până la ora 11:00; după-amiaza, între 16:00 și 17:00, se vor săvârși Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Seara se va desfășura pelerinajul „Calea Sfinților”, o procesiune care va purta sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, urmată de la ora 21:00 de slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei, moment asociat aducerii moaștelor sale la Iași.

Luni, 13 octombrie, între 7:00 și 11:30 sunt programate Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie, iar la 16:00–16:30 va fi din nou Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; noaptea va cuprinde o slujbă de priveghere extinsă, programată între 21:00 și 2:00. Marți, 14 octombrie, Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare vor avea loc între 7:00 și 9:00, urmate de Sfânta Liturghie, programată între 9:00 și 12:30 pe podiumul din dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, cu răspunsuri liturgice susținute de corul „Sanctus” al Catedralei. După-amiaza are loc, ca în zilele precedente, Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (16:00–16:30), iar seara, între 19:00 și 23:00, se va oficia slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Ultima zi a pelerinajului, miercuri, 15 octombrie, cuprinde între 7:00 și 11:00 Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie, iar la 16:00–18:00 va avea loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; în ziua respectivă moaștele vor fi reintroduse în Catedrală, marcând încheierea pelerinajului.

Arhiepiscopia oferă informații utile pelerinilor: numerele de informare 0757.57.91.00 și 0757.033.466 sunt valabile în perioada 8–15 octombrie, iar pe portalul doxologia.ro și pe site-ul mmb.ro va fi afișat, non-stop și în timp real, locul unde se află capătul rândului închinătorilor de pe traseul cunoscut al pelerinajului.

România ocupă un loc surprinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
România ocupă un loc surprinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
România se menține în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană, ocupând locul al șaselea în prima jumătate a anului, chiar dacă volumul a scăzut cu 6,5% față de 2024....
Parada modei la naționala României. Cum s-au îmbrăcat Ianis Hagi și Mihăilă după euro-golurile din Turcia FOTO
Parada modei la naționala României. Cum s-au îmbrăcat Ianis Hagi și Mihăilă după euro-golurile din Turcia FOTO
Naționala României se pregătește pentru meciurile cu Moldova (9 octombrie, amical) și cu Austria (12 octombrie, în preliminariile CM 2026), ambele pe Arena Națională. Jucătorii...
#Sfanta Parascheva, #ciclon, #Romania, #anm , #meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
ObservatorNews.ro
Vietile infractorilor romani in Marea Britanie. Fura, nu fac inchisoare si primesc bani ca sa plece
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM
  2. 35 de ani de relații externe post-Ceaușescu. Încotro se îndreaptă România. Generalul Grumaz: „Diplomația noastră se află într-un punct paradoxal” INTERVIU
  3. SUA dezvăluie un secret al lui Putin: Mișcarea dramatică a Rusiei, care a atras o altă țară în războiul din Ucraina
  4. Savanții din SUA anunță ”marea prăbușire”, ce va provoca sfârșitul lumii. Predicția e clară, a început numărătoarea inversă VIDEO
  5. Acțiunea infernală a Ucrainei care l-a făcut pe Putin neputincios: Împinge Rusia spre colaps
  6. Un diplomat avertizează Vestul: Mutarea lui Putin ce împinge Europa spre un nou ”Pearl Harbor” catastrofal
  7. Un criminal rus trimis pe front ca să fie iertat de pușcărie a fost luat prizonier de ucraineni, apoi eliberat și condamnat din nou, la Moscova, la alți 4 ani de închisoare
  8. SUA vor cere la ONU sancționarea Cubei pentru implicarea în războiul din Ucraina
  9. Nostalgie sau detoxifiere digitală? Tinerii redescoperă farmecul tehnologiei vechi
  10. Cancelarul Merz îl acuză pe președintele Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei