Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM

Câteva sute de credincioși s-au adunat încă de duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Mulți au venit din timp, pentru a evita aglomerația anunțată în zilele următoare. Organizatorii estimează că rândul ar putea depăși doi kilometri, iar pelerinajul oficial va debuta miercuri, 8 octombrie.

Ziare.com a luat legătura cu Elena Mateescu, șefa ANM, pentru a ne explica la ce vreme ar trebui să se aștepte pelerinii din Iași.

„Pentru județul Iași așteptăm precipitații în jurul a 40-50 de litri pe metrul pătrat, având în vedere că și zona de centru a Moldovei se va afla, începând de mâine seară, de la ora 21:00, până miercuri seara, la ora 23:00, sub o atenționare meteorologică de cod galben. Zonele cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Iar din punct de vedere termic, vremea va fi rece inclusiv în zona Iași, întrucât maximele sunt foarte coborâte, chiar și minimele, pentru prima decadă a lunii octombrie. Vorbim despre maxime de 12-14 grade Celsius, prin urmare pelerinii vor avea parte de vreme rece, ceea ce va fi valabil, de altfel, pentru toată țara.

Cel puțin până joi vor fi maxime de 12-18 grade Celsius și minime de 3-14 grade Celsius, în condițiile în care ar trebui ca, în această perioadă, să avem între 15-24 grade Celsius”, a transmis șefa ANM.

Programul pelerinajului

Arhiepiscopia Iașilor a făcut public programul pelerinajului, transmițând că sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva „reprezintă un prilej de comuniune întru sfințenie a drepților slăvitori creștini din țară, dar și din străinătate”. În anunț se precizează că, în această ediție, credincioșii vor avea prilejul să se închine și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic la finalul zilei de 11 octombrie.

Manifestările prilejuite de hram încep miercuri, 8 octombrie, când, la ora 6:00, este programat Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat de plecarea procesiunii cu sfintele moaște la 6:30. La ora 7:00 relicvele vor fi așezate spre închinare în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, moment în care, concomitent, se va săvârși și sfințirea apei (aghiasma mică) lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”. În aceeași zi, Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie vor avea loc între 7:00 și 11:00 în Catedrala Mitropolitană, iar seara, între 16:00 și 18:00, vor fi Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Joi, 9 octombrie, programul liturgic include din nou Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul, între orele 7:00 și 11:00, urmate la 16:00–18:00 de Vecernie și Paraclis, iar la ora 18:00 va avea loc în Muzeul Mitropolitan prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

Vineri, 10 octombrie, în intervalul 7:00–11:00 sunt programate Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul, iar după-amiaza, între 16:00 și 16:30, va fi Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; seara, între 19:00 și 23:00, se va oficia slujba de priveghere cu Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Catedrala Mitropolitană.

Sâmbătă, 11 octombrie, zi în care sunt programate mai multe momente speciale, Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie se vor desfășura între 7:00 și 11:00, iar între 8:00 și 12:00 va avea loc sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași. În Muzeul Mitropolitan se va derula, între 12:00 și 17:00, Cinemaratonul – Festivalul de Film Quo Vadis (retrospectivă 2024). După Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, programat de la 16:00 la 16:30, țintele liturgice ale serii (19:00–23:00) includ slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama. La 23:30 sunt anunțate întâmpinarea sfintelor moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama la aeroportul din Iași, iar la 23:50 acestea urmează să fie întâmpinate la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie, programul liturgic va începe la 7:00 și va include Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama și Sfânta Liturghie până la ora 11:00; după-amiaza, între 16:00 și 17:00, se vor săvârși Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Seara se va desfășura pelerinajul „Calea Sfinților”, o procesiune care va purta sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, urmată de la ora 21:00 de slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei, moment asociat aducerii moaștelor sale la Iași.

Luni, 13 octombrie, între 7:00 și 11:30 sunt programate Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie, iar la 16:00–16:30 va fi din nou Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; noaptea va cuprinde o slujbă de priveghere extinsă, programată între 21:00 și 2:00. Marți, 14 octombrie, Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare vor avea loc între 7:00 și 9:00, urmate de Sfânta Liturghie, programată între 9:00 și 12:30 pe podiumul din dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, cu răspunsuri liturgice susținute de corul „Sanctus” al Catedralei. După-amiaza are loc, ca în zilele precedente, Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (16:00–16:30), iar seara, între 19:00 și 23:00, se va oficia slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Ultima zi a pelerinajului, miercuri, 15 octombrie, cuprinde între 7:00 și 11:00 Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie, iar la 16:00–18:00 va avea loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; în ziua respectivă moaștele vor fi reintroduse în Catedrală, marcând încheierea pelerinajului.

Arhiepiscopia oferă informații utile pelerinilor: numerele de informare 0757.57.91.00 și 0757.033.466 sunt valabile în perioada 8–15 octombrie, iar pe portalul doxologia.ro și pe site-ul mmb.ro va fi afișat, non-stop și în timp real, locul unde se află capătul rândului închinătorilor de pe traseul cunoscut al pelerinajului.

