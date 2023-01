1.660 de apartamente, reabilitate termic prin PNRR la Sfantu Gheorghe, mai multe decat in ultimii 15 ani

Circa 1.660 de apartamente din municipiul Sfantu Gheorghe vor fi reabilitate termic in urmatorii trei ani prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), au anuntat, miercuri, autoritatile locale.Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a precizat ca blocurile incluse in program au fost selectate in functie de mai multe criterii, printre care urbanistic si social, lucrarile urmand sa contribuie atat la cresterea eficientei energetice a cladirilor si la scaderea costurilor de incalzire, ... citeste toata stirea