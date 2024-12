10 caini rezervati in weekend, dar ajutorul continua sa fie vital pentru adapostul din Campul Frumos

In urma celui mai recent apel facut de Asociatia pentru caini fara stapan AMY, 10 caini au fost rezervati pentru adoptie, sambata si duminica. Urmeaza sterilizarea, microciparea patrupezilor si asigurarea transportului pentru acestia, dupa care vor pleca spre noile familii.Pentru a preveni eutanasierea cainilor, adapostul trebuie sa mentina numarul acestora sub 140. In prezent, in adapost sunt 160 de caini, dintre care 40 sunt rezervati pentru adoptie. Desi reprezentantii asociatiei au mai ... citește toată știrea