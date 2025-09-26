Editeaza

10 cazuri de persoane disparute din judetul Covasna, inca neelucidate

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 07:00
13 citiri
In judetul Covasna, in primele opt luni si jumatate ale anului 2025, au fost raportate 123 de disparitii: 67 de minori si 56 de adulti. Majoritatea cazurilor au fost solutionate rapid, insa 10 dosare raman deschise, unele vechi de ani de zile.

Printre persoanele disparute se regasesc atat cazuri recente, cat si dosare vechi, inca nerezolvate. Un exemplu este cel al tinerei de 17 ani Ruzsa Nikki, data data disparuta in iulie 2025, dupa ce a plecat de la Casa Familiala nr. 3 din Sfantu Gheorghe ...citește toată știrea

