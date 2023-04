Jandarmii covasneni sunt prezenti in zona montana si pe traseele turistice, echipati si pregatiti sa intervina pentru a acorda sprijin persoanelor aflate in dificultate, dar si in cazul constatarii unor abateri de la normele legale.Pentru evitarea situatiilor care va pot pune viata in pericol, acestia va recomanda:inainte de a pleca in excursie, informati-va asupra itinerariului propus;plecati pe munte doar cu echipament adecvat, lanterna, rucsac, trusa de prim ajutor;alegeti traseul in ... citeste toata stirea