10 recomandari de la politistii covasneni pentru circulatia pe timp de iarna

Avand in vedere fenomenele meteo specifice sezonului rece, politistii vin cu o serie de recomandari pentru conducatorii de vehicule referitoare la circulatia in conditii de iarna:1. Potrivit legislatiei in vigoare, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, autovehiculele trebuie sa fie dotate cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de ... citeste toata stirea