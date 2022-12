10 recomandari pentru cumparaturi in siguranta, de la politistii covasneni

In perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, aglomeratia care se formeaza in complexele comerciale, mall-uri, piete, targuri de Craciun etc., poate crea oportunitati pentru anumite persoane care incearca sa atenteze la bunurile personale ale dumneavoastra.In acest sens, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna deruleaza campanii de informare pentru prevenirea infractiunilor specifice sarbatorilor de iarna.Pentru a evita sa deveniti victima unor infractiuni este ... citeste toata stirea